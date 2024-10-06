الأحد 6 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مبخوت يحتفل بعيد ميلاده بـ «ثنائية»

مبخوت يحتفل بعيد ميلاده بـ «ثنائية»
6 أكتوبر 2024 14:24

 
معتصم عبدالله (دبي)

أخبار ذات صلة
الجزيرة.. «بصمات أولى» في «السداسية»
خورفكان بطل «الموقعة القياسية» في «زعبيل»


احتفل علي مبخوت مهاجم النصر، بعيد ميلاده الـ34 بأفضل صورة، بعدما قاد «الأزرق» إلى استعادة ذاكرة «الانتصارات الغائبة» في آخر جولتين، بالفوز على ضيفه عجمان 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد آل مكتوم، ضمن «الجولة الخامسة» من «دوري أدنوك للمحترفين».
وحول «العميد» تأخره أمام ضيفه «البرتقالي» بهدف وليد أزارو في الدقيقة 29، بفضل أهداف عبدالله توري في الدقيقة 47، وعلي مبخوت «هدفين» في الدقيقتين 62 و73، وهي «الثنائية» الأولى لمبخوت المولود في 5 أكتوبر 1990، في مشواره الحالي مع النصر، ليرفع رصيده الشخصي إلى 4 أهداف، من بينها «ثلاثية» في الدوري، وهدف أمام العروبة 2-1 في الدور التمهيدي لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي.
وأشاد الهولندي ألفريد شرودر، مدرب «العميد»، بأداء لاعبي فريقه في المواجهة أمام «البرتقالي»، وقال، في تصريحات أعقبت المباراة: «صنعنا العديد من الفرص، خاصة في الشوط الأول، وكان بالإمكان تسجيل هدفين أو أكثر، واستقبلننا هدفاً من خطأ دفاعي، ولكن في المقابل سعيد بردة فعل اللاعبين، والنجاح في العودة إلى المباراة والفوز، وهذه هي العقلية المطلوبة».
وعن الأهداف الثلاثة لفريقه بواسطة مبخوت وتوري، قال شرودر: «نملك العديد من اللاعبين أصحاب الجودة المتميزة، أمثال مبخوت وتوريه اللذين نجحا بقدراتهما، ومن خلال الاستفادة من الضغط العالي في تسجيل ثلاثة أهداف كفلت للفريق نقاط المباراة».
ورفع مبخوت في المواجهة أمام عجمان، رصيده الشخصي إلى 221 هدفاً في 304 مباريات في «دوري المحترفين»، معززاً صدارته لقائمة «الهداف التاريخي» لدوري الإمارات.

دوري أدنوك للمحترفين
النصر
عجمان
علي مبخوت
آخر الأخبار
مسؤولو الإنقاذ خلال إجلاء السكان المتضررين من الفيضانات على متن قارب في شيانغ ماي، بتايلاند
الأخبار العالمية
تايلاند تصدر تحذيراً من الفيضانات
اليوم 16:13
محمد بن راشد: زراعة الإمارات هي وصية زايد واستدامة وعمران لهذه الأرض الطيبة
علوم الدار
محمد بن راشد: زراعة الإمارات هي وصية زايد واستدامة وعمران لهذه الأرض الطيبة
اليوم 16:10
"الختم الفلكي" يرصد ظاهرة فلكية نادرة في سماء الإمارات
علوم الدار
"الختم الفلكي" يرصد ظاهرة فلكية نادرة في سماء الإمارات
اليوم 15:52
«عالمية» بناء الأجسام تُتوج أبطالها في الفجيرة
الرياضة
«عالمية» بناء الأجسام تُتوج أبطالها في الفجيرة
اليوم 15:44
أرشيفية
علوم الدار
هطول أمطار الخير على مناطق متفرقة بالدولة
اليوم 15:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©