مبخوت يحتفل بعيد ميلاده بـ «ثنائية»



معتصم عبدالله (دبي)



احتفل علي مبخوت مهاجم النصر، بعيد ميلاده الـ34 بأفضل صورة، بعدما قاد «الأزرق» إلى استعادة ذاكرة «الانتصارات الغائبة» في آخر جولتين، بالفوز على ضيفه عجمان 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد آل مكتوم، ضمن «الجولة الخامسة» من «دوري أدنوك للمحترفين».

وحول «العميد» تأخره أمام ضيفه «البرتقالي» بهدف وليد أزارو في الدقيقة 29، بفضل أهداف عبدالله توري في الدقيقة 47، وعلي مبخوت «هدفين» في الدقيقتين 62 و73، وهي «الثنائية» الأولى لمبخوت المولود في 5 أكتوبر 1990، في مشواره الحالي مع النصر، ليرفع رصيده الشخصي إلى 4 أهداف، من بينها «ثلاثية» في الدوري، وهدف أمام العروبة 2-1 في الدور التمهيدي لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

وأشاد الهولندي ألفريد شرودر، مدرب «العميد»، بأداء لاعبي فريقه في المواجهة أمام «البرتقالي»، وقال، في تصريحات أعقبت المباراة: «صنعنا العديد من الفرص، خاصة في الشوط الأول، وكان بالإمكان تسجيل هدفين أو أكثر، واستقبلننا هدفاً من خطأ دفاعي، ولكن في المقابل سعيد بردة فعل اللاعبين، والنجاح في العودة إلى المباراة والفوز، وهذه هي العقلية المطلوبة».

وعن الأهداف الثلاثة لفريقه بواسطة مبخوت وتوري، قال شرودر: «نملك العديد من اللاعبين أصحاب الجودة المتميزة، أمثال مبخوت وتوريه اللذين نجحا بقدراتهما، ومن خلال الاستفادة من الضغط العالي في تسجيل ثلاثة أهداف كفلت للفريق نقاط المباراة».

ورفع مبخوت في المواجهة أمام عجمان، رصيده الشخصي إلى 221 هدفاً في 304 مباريات في «دوري المحترفين»، معززاً صدارته لقائمة «الهداف التاريخي» لدوري الإمارات.