منتخب الريشة الطائرة يشارك في بطولة غرب آسيا

دبي (وام)

يشارك المنتخب الوطني للريشة الطائرة للناشئين في منافسات بطولة غرب آسيا، التي تقام في العاصمة العمانية مسقط من 7 إلى 12 أكتوبر الحالي، بمجمع السلطان قابوس الرياضي.

وسيتم تقسيم الفرق المشاركة إلى مجموعتين، ويتأهل بعدها الأول والثاني من كل مجموعة للأدوار الإقصائية، وستكون فئات البطولة مصنفة ضمن البطولات الإقليمية التابعة للاتحاد الآسيوي للريشة الطائرة.

وتستهدف البطولة فئتي تحت 15 عاماً وتحت 17 عاماً، في مسابقات الفردي للذكور، والزوجي للذكور، والفردي للإناث، والزوجي للإناث، بالإضافة إلى الزوجي المختلط.

وتترأس بعثة المنتخب نورة الجسمي رئيسة اتحاد الريشة الطائرة، نائب رئيس الاتحاد الآسيوي، عضوة المكتب التنفيذي للمجلس الأولمبي الآسيوي، وتضم البعثة كلاً من محمود طيفور مدرب المنتخب الوطني، وسهاد عويس مدربة منتخب الإناث، و8 لاعبين ولاعبات هم: عبدالعزيز يحيى، وعبدالرحمن فؤاد، ومايد طارق، ومايد سعيد، ودانة أحمد، وشيخة سالم، وفطيم محمد، ومريم أحمد الحامد.