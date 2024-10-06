الأحد 6 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

منتخب الريشة الطائرة يشارك في بطولة غرب آسيا

منتخب الريشة الطائرة يشارك في بطولة غرب آسيا
6 أكتوبر 2024 14:53

دبي (وام)
يشارك المنتخب الوطني للريشة الطائرة للناشئين في منافسات بطولة غرب آسيا، التي تقام في العاصمة العمانية مسقط من 7 إلى 12 أكتوبر الحالي، بمجمع السلطان قابوس الرياضي.
وسيتم تقسيم الفرق المشاركة إلى مجموعتين، ويتأهل بعدها الأول والثاني من كل مجموعة للأدوار الإقصائية، وستكون فئات البطولة مصنفة ضمن البطولات الإقليمية التابعة للاتحاد الآسيوي للريشة الطائرة.
وتستهدف البطولة فئتي تحت 15 عاماً وتحت 17 عاماً، في مسابقات الفردي للذكور، والزوجي للذكور، والفردي للإناث، والزوجي للإناث، بالإضافة إلى الزوجي المختلط.
وتترأس بعثة المنتخب نورة الجسمي رئيسة اتحاد الريشة الطائرة، نائب رئيس الاتحاد الآسيوي، عضوة المكتب التنفيذي للمجلس الأولمبي الآسيوي، وتضم البعثة كلاً من محمود طيفور مدرب المنتخب الوطني، وسهاد عويس مدربة منتخب الإناث، و8 لاعبين ولاعبات هم: عبدالعزيز يحيى، وعبدالرحمن فؤاد، ومايد طارق، ومايد سعيد، ودانة أحمد، وشيخة سالم، وفطيم محمد، ومريم أحمد الحامد.

أخبار ذات صلة
سفير الدولة لدى اليابان يشارك في فعالية «تذوّق العنب»
«الريشة الطائرة» على رأس المجموعة الرابعة في «عالمية الشباب»
الريشة الطائرة
سلطنة عمان
نورة الجسمي
آخر الأخبار
مسؤولو الإنقاذ خلال إجلاء السكان المتضررين من الفيضانات على متن قارب في شيانغ ماي، بتايلاند
الأخبار العالمية
تايلاند تصدر تحذيراً من الفيضانات
اليوم 16:13
محمد بن راشد: زراعة الإمارات هي وصية زايد واستدامة وعمران لهذه الأرض الطيبة
علوم الدار
محمد بن راشد: زراعة الإمارات هي وصية زايد واستدامة وعمران لهذه الأرض الطيبة
اليوم 16:10
"الختم الفلكي" يرصد ظاهرة فلكية نادرة في سماء الإمارات
علوم الدار
"الختم الفلكي" يرصد ظاهرة فلكية نادرة في سماء الإمارات
اليوم 15:52
«عالمية» بناء الأجسام تُتوج أبطالها في الفجيرة
الرياضة
«عالمية» بناء الأجسام تُتوج أبطالها في الفجيرة
اليوم 15:44
أرشيفية
علوم الدار
هطول أمطار الخير على مناطق متفرقة بالدولة
اليوم 15:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©