خورفكان بطل «الموقعة القياسية» في «زعبيل»



علي معالي (أبوظبي)



لم تكن مباراة الوصل وخورفكان عادية، بل جاءت في قمة المتعة والإثارة، والأرقام القياسية لـ«النسور»، وما حدث في اللقاء من تقدم «الإمبراطور» 3-1، ونجاح «النسور» في العودة بثلاثة أهداف متتالية، منها هدف الفوز بتوقيع «البديل» سعيد أحمد عبدالله، مستغلاً تمريرة عرضية متقنة أمام المرمى، في الدقيقة 82، لتكون الهدف الرابع.

وأنقذ الفوز -الذي يعتبره الكثيرون «مفاجأة مدوية»- «النسور» من «هزة عنيفة» من الممكن أن تعصف بالفريق، لو انتهت المباراة لمصلحة الوصل، من ذلك البحث عن بديل للمدرب الروماني دانييل إيسايلا، إلا أن «الريمونتادا» والنقاط الثلاث الغالية، أطفأت النار المشتعلة تحت الرماد في «بيت النسور».

وشهدت المباراة أرقاماً من الفريقين، حيث سجل نيكولاس خيمينيز لاعب الوصل أكبر عدد من أهدافه في الدوري أمام خورفكان «5 أهداف»، وهو صاحب الهدف الثاني لـ«الإمبراطور» في الدقيقة 22.

ويعتبر الهدف الأول لخورفكان بتوقيع الغيني عمر كيتا هو الأول للاعب الشاب «21 عاماً» منذ انتقاله إلى «دورينا»، حيث شارك الموسم الماضي مع فريق الإمارات في 24 مباراة «1958 دقيقة»، لم يسجل خلالها، وعاد إلى شباب الأهلي، ومنه انتقل إلى خورفكان، ليضع بصمة مهمة في مباراته الثانية مع الفريق هذا الموسم، بإجمالي «89 دقيقة».

ويعد هدف تقليص الفارق 2- 3 للمدافع الأرجنتيني بيدرو هنريكي بافلوف «24 عاماً» الثاني للاعب، بعد الأول مع الظفرة أمام الوحدة 29 أكتوبر 2021، ضمن الجولة الثامنة، وانتهت المباراة لمصلحة «العنابي» 3-1، كما أن هدف البرازيلي ماتيوس دي أوليفيرا «30 عاماً»، الأول للاعب في ملاعبنا، بعد انتقاله من فارنسي البرتغالي، وسجل معه 8 أهداف في آخر موسمين.

لم يكتف ماتيوس بهدف التعادل 3-3، بل صنع تمريرة ذهبية لسعيد أحمد عبدالله في الدقيقة 82 جعلت «النسور» يُحلق بانتصار مثير فوق سماء زعبيل، وهو الهدف الثاني للاعب هذا الموسم، بعد الأول أمام العروبة في الدقيقة 92، ويبدو أن اللاعب أصبح البديل المتخصص في قلب النتائج لمصلحة فريقه، حيث صنع الفوز الثاني لخورفكان.

شارك سعيد أحمد أمام العروبة في الدقيقة 78 بدلاً من البرازيلي لورينسي، وسجل هدف الفوز 2-1 في الدقيقة 92، وفي مباراة الوصل، دفع به المدرب في الدقيقة 62 بدلاً من عمر كيتا، وخطف هدف الفوز، في الدقيقة 82.

وللمرة الثانية فقط في تاريخ خورفكان، يسجل الفريق 4 أهداف في خارج ملعبه بالدوري، بعد فوزه 4-1 على العروبة في «الجولة التاسعة» موسم 2021-2022.