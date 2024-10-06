«الصليبي» ينهي موسم «4 نجوم» في أوروبا



معتز الشامي (أبوظبي)



أنهى الرباط الصليبي مسيرة عدد من النجوم في الدوريات الأوروبية الكبرى مبكراً، الأمر الذي يضع الأندية في مأزق كبير، نظراً لقيمة هؤلاء اللاعبين في مراكزهم داخل الملعب.

داني كارفاخال

تعرض كارفاخال قائد ريال مدريد للإصابة بالرباط الصليبي، بعد تدخل قوي من جانب ييريمي بينو لاعب فياريال، في المباراة التي انتهت بفوز الملكي 2-0 ضمن الجولة التاسعة من «الليجا»، وتأكد غيابه حتى نهاية الموسم.

ووضعت إصابة كارفاخال، المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي في «ورطة»، لا سيما أنه يعتمد على اللاعب بشكل دائم في مركز الجبهة اليمنى، نظراً لخبراته الكبيرة على مر سنوات مع «المرينجي».



تير شتيجن

تلقى أندريه تير شتيجن حارس برشلونة، ضربة مؤلمة بإصابته بالرباط الصليبي في مباراة «البارسا» وفياريال بـ «الليجا»، وغيابه لمدة 8 أشهر، وهو ما يعني انتهاء موسمه مع الفريق الكتالوني ومنتخب ألمانيا، بعد أيام من تحقيق حلمه بحراسة مرمى «الماكينات» أساسياً بعد الاعتزال الدولي للحارس المخضرم مانويل نوير، وأقدم مسؤولو برشلونة على ضم تشيزني حارس يوفنتوس السابق، لتعويض غياب تير شتيجن.



رودري



وجه الدولي الإسباني رودري صدمة قوية إلى بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، بعد إعلان إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي خلال مشاركته مع «السيتي» أمام أرسنال بقمة الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي، والتي انتهت بالتعادل 2-2، وغيابه عن «البلومون» بقية الموسم.

بريمير

أعلن يوفنتوس إصابة مدافع جليسون بريمير بقطع في الرباط الصليبي 3 أكتوبر، خلال مواجهة لايبزج بالجولة الثانية من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا، والتي فاز بها اليوفي 3-2، وتأكد غيابه لفترة تمتد لما بعد نهاية هذا الموسم.