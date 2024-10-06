الجزيرة.. «بصمات أولى» في «السداسية»



مصطفى الديب (أبوظبي)



ضرب الجزيرة عصافير عديدة، بحجر الفوز على دبا الحصن 6-1، ضمن «الجولة الخامسة» من «دوري أدنوك للمحترفين»، بالوصول إلى «النقطة التاسعة»، والوصول إلى «الهدف 11» ليكون بين الفرق الأقوى هجوماً في البطولة.

وتعد النتيجة تاريخية، لاسيما أنها المواجهة الأولى بين الفريقين في «دوري المحترفين»، وسجل خلالها «فخر أبوظبي» 6 أهداف، وهي الأكبر التي فاز بها الجزيرة على منافس هذا الموسم، وشهد اللقاء تسجيل ثنائيتين لكل من برونو دي أوليفيرا ورامون ميراز.

ووضع المصري محمد النني، لاعب أرسنال السابق، بصمته التهديفية الأولى مع الجزيرة بإحرازه الهدف السادس من ضربة جزاء، وكذلك فينيسيوس الذي وقع بهدفه الأول بقميص «فخر أبوظبي» في الدوري، ليخرج الجزيرة بفوز كرنفالي وعدد من الأرقام، سواء على الصعيد التهديفي، أو البصمات الأولى لنجومه الجدد.