ريفالدو يتغزل بـ«ظاهرة» برشلونة!



أنور إبراهيم (القاهرة)



أشاد البرازيلي «الأسطورة» ريفالدو بـ«ظاهرة» برشلونة الجديدة لامين يامال الذي أكمل 17 عاماً فقط في يوليو الماضي، ورغم ذلك يتمتع بشخصية النجوم الكبار الذين يتقدمون عليه في السن كثيراً مثل الفرنسي كيليان مبابي، والبرازيلي فينسيوس جونيور.

وقال ريفالدو الفائز بالكرة الذهبية عام 1999، عندما كان لاعباً في برشلونة، إن مستوى يامال الحالي يؤهله لكي يصبح «سوبر ستار» على المدى الطويل.

وأضاف ريفالدو في حديث لصحيفة ماركا أن يامال رغم صغر سنه، يتمتع بموهبة فطرية لا مثيل لها، ويعتبر أهم لاعب الآن في برشلونة، كما أنه لعب دوراً مفصلياً في فوز منتخب إسبانيا بكأس الأمم الأوروبية الأخيرة «يورو2024»، فضلاً عن أنه ضمن الثلاثين اسماً المرشحة للفوز بالكرة الذهبية هذا العام، إلى جانب كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور وإيرلينج هالاند وغيرهم، وإن كان ريفالدو يرى أن مواطنه فينيسيوس جونيور هو الأقرب للفوز بها.

وقال ريفالدو: لامال نجم كبير ويعجبني أسلوبه في اللعب وقدرته على التحكم في الكرة والمراوغة والتسديد على المرمى، وأيضاً صناعة الأهداف لزملائه، هذا «الفتى الذهبي» يملك شخصية متميزة رغم صغر سنه، ومستواه عالٍ جداً، مشيراً إلى أنه لا يقل عن مبابي وفينيسيوس، ويمكنه أن يتطور ويتحسن كثيراً ويذهب بعيداً في قادم السنوات.

وقال ريفالدو: انظروا إليه إنه يلعب وهو في منتهى السعادة والفرحة، وإذا ما أضفنا إلى ذلك أنه أسهم بقوة في حصول «لاروخا» على أمم أوروبا، فإنني أقول إنه سيكون قادراً بصورة أكبر على صنع الفارق في المستقبل، أنا على اقتناع كامل بذلك.

نجح لامين يامال حتى الآن في تسجيل وصناعة 10 أهداف في 10 مباريات لعبها مع برشلونة هذا الموسم، ولا يزال بمقدوره إضافة المزيد من الأهداف والتمريرات الحاسمة خلال المرحلة المقبلة.

وينضم لامين يامال إلى منتخب بلاده بعد مباراة فريقه أمام ديبورتيفو ألافيس في الجولة التاسعة للدوري الإسباني «الليجا»، حيث يواجه منتخب إسبانيا خلال مباريات «الأجندة الدولية»، كل من الدانمرك «12 أكتوبر» وصربيا «15 أكتوبر» في إطار دوري الأمم الأوروبية.