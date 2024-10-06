«عالمية» بناء الأجسام تُتوج أبطالها في الفجيرة

الفجيرة (الاتحاد)

توج الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس مجلس اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، والمهندس محمد عبيد بن ماجد، مدير عام دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، اللاعبين الحاصلين على المراكز الأولى في ختام بطولة العالم للهواة والمحترفين «مستر أند مس وورلد» لبناء الأجسام - الفجيرة 2024.

وشهد مراسم التتويج الدكتور روفائيل سانتوجا، رئيس الاتحاد الدولي لبناء الأجسام، وعلي عبدالله بن حيدر، نائب رئيس اتحاد بناء الأجسام، ونخبة من القيادات الرياضية والمجتمعية.

وثمن الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، الجهود المميزة التي بذلتها اللجنة المنظمة للبطولة، ووصفها بأنها قادت إلى أن تظهر البطولة مميزة بشكل نوعي، وبارك للفائزين الأوائل، متمنياً لهم الأفضل في المستقبل.

وعبر المهندس محمد عبيد بن ماجد، رئيس اللجنة المنظمة، عن سعادته الكبيرة للنجاح الذي حققته البطولة، مؤكداً أنها كانت استثنائية ومميزة في جميع الجوانب، مثمناً تعاون الاتحادين الدولي والإماراتي لبناء الأجسام، مما ساهم بإخراج البطولة بشكل مميز، وثمن جهود أفراد اللجنة المنظمة وفريق العمل.

وأسفرت النتائج عن فوز المصري أحمد سيد شعبان بالميدالية الذهبية لوزن أكثر من 95 كجم، فيما نال البرتغالي بيدرو ستيفس الفضية، وحقق لاعبنا إبراهيم محمد سالم البرونزية.

كما فاز النيجيري دافيد بوديبي بلقب بطل الأبطال والميدالية الذهبية في فئة بناء الأجسام، وذلك للعام الثاني على التوالي، وحصد الميدالية الفضية البيلاروسي إيليا لوكاتيفيس، ونال الميدالية البرونزية الروسي ميخائيل دياديوك.

وفي الكلاسيك فيزيك، فاز البلجيكي جوزيف بيتر بالميدالية الذهبية ولقب بطل الأبطال، وحل ثانياً الفرنسي ماكسيم راتير، وجاء في المركز الثالث الأنجولي يوري فالنتين.

وفاز الفرنسي ثيري بايالا بلقب بطل الأبطال في فئة الفيزيك، ونال الفضية الروسي إيفان جيكوف وفاز بالبرونزية السويدي يوري فاسينيف.