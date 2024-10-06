بطولة الاتحاد لهوكي الجليد تُدشن «النسخة الثالثة» في العين

العين (وام)

افتتح غانم مبارك راشد الهاجري، المدير العام للهيئة العامة للرياضة، منافسات النسخة الثالثة من بطولة الاتحاد لهوكي الجليد، على صالة «الهيلي» بمدينة العين.

وتقام البطولة، التي تستمر حتى 12 أكتوبر الحالي، برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، بمشاركة 23 فريقاً، وإشراف اتحاد الرياضات الشتوية، وتنظمها شركة «توجزر وي كان».

وشهد اليوم الافتتاحي إقامة 8 مباريات لفئتي الشباب والفتيات، ضمن 66 مباراة في البطولة في الفئتين.

حضر حفل الافتتاح، جمعة الظاهري، الأمين العام لاتحاد الرياضات الشتوية، وعدد من المسؤولين في اللجنة المنظمة للبطولة.

وأكد خالد الحبسي، مدير البطولة، أن المنافسات القوية في اليوم الأول تعكس القيمة الفنية العالية للفرق المشاركة، والنمو المستمر للعبة، والشغف بها من الفئات المختلفة.