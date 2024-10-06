الأحد 6 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

بطولة الاتحاد لهوكي الجليد تُدشن «النسخة الثالثة» في العين

بطولة الاتحاد لهوكي الجليد تُدشن «النسخة الثالثة» في العين
6 أكتوبر 2024 16:32

العين (وام)
افتتح غانم مبارك راشد الهاجري، المدير العام للهيئة العامة للرياضة، منافسات النسخة الثالثة من بطولة الاتحاد لهوكي الجليد، على صالة «الهيلي» بمدينة العين.
وتقام البطولة، التي تستمر حتى 12 أكتوبر الحالي، برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، بمشاركة 23 فريقاً، وإشراف اتحاد الرياضات الشتوية، وتنظمها شركة «توجزر وي كان».
وشهد اليوم الافتتاحي إقامة 8 مباريات لفئتي الشباب والفتيات، ضمن 66 مباراة في البطولة في الفئتين.
حضر حفل الافتتاح، جمعة الظاهري، الأمين العام لاتحاد الرياضات الشتوية، وعدد من المسؤولين في اللجنة المنظمة للبطولة.
وأكد خالد الحبسي، مدير البطولة، أن المنافسات القوية في اليوم الأول تعكس القيمة الفنية العالية للفرق المشاركة، والنمو المستمر للعبة، والشغف بها من الفئات المختلفة.

أخبار ذات صلة
الوصل بين «النقيضين» في «موسمين»!
«مفاتيح الأسرة السعيدة» في جلسة حوارية بالعين
هوكي الجليد
العين
غانم مبارك الهاجري
الهيلي
آخر الأخبار
رئيس الدولة يصل إلى الأردن في زيارة عمل
علوم الدار
رئيس الدولة يصل إلى الأردن في زيارة عمل
اليوم 17:10
جانب من جلسات مؤتمر الإمارات للأورام
علوم الدار
مؤتمر الإمارات للأورام يسلط الضوء على أحدث علاجات السرطان
اليوم 17:33
أبوظبي
علوم الدار
فرصة سقوط أمطار وارتفاع درجات الحرارة غدا
اليوم 17:18
سامي باسو المصاب بكبر السن المبكر الأطول عمرا في العالم
الترفيه
وفاة المصاب بأعراض كبر السن المبكر الأطول عمرا
اليوم 17:01
فيضانات في بنغلادش
الأخبار العالمية
قتلى وتقطع السبل بالآلاف جراء فيضانات في بنغلادش
اليوم 18:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©