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الرياضة

كالياري يحرم يوفنتوس من استعادة «الوصافة»!

كالياري يحرم يوفنتوس من استعادة «الوصافة»!
6 أكتوبر 2024 17:12

تورينو (أ ف ب)
حرم كالياري، مضيفه يوفنتوس من استعادة المركز الثاني من إنتر ميلان حامل اللقب، عندما أرغمه على التعادل 1-1 في المرحلة السابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وكان يوفنتوس في طريقه الى تحقيق فوزه الثاني توالياً، والثالث في مختلف المسابقات عندما تقدم عبر هدافه الدولي الصربي دوشان فلاهوفيتش (15 من ركلة جزاء)، لكن كالياري أدرك التعادل قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي ومن ركلة جزاء أيضاً سجلها الروماني رازفان مارين (88 من ركلة جزاء) هدف كالياري.
وهو التعادل الرابع ليوفنتوس هذا الموسم فرفع رصيده إلى 13 نقطة، متراجعاً إلى المركز الثالث مؤقتا بفارق الأهداف أمام أودينيزي الفائز على ليتشي 1-0، ونقطتين أمام ميلان الذي يحل ضيفا على فيورنتينا لاحقا، وثلاث نقاط عن إمبولي الذي يحل ضيفاً على لاتسيو لاحقاً أيضاً.
وكان إنتر انتزع المركز الثاني مؤقتاً بفوزه على ضيفه على تورينو 3-2.
في المقابل، رفض كالياري العودة إلى سكة الهزائم، بعدما حقق فوزه الأول هذا الموسم عندما تغلب على مضيفه بارما 3-2 الاثنين الماضي في ختام المرحلة السادسة، فكسب نقطة ثمينة رفع بها رصيده الى ست نقاط وصعد الى المركز الخامس عشر مؤقتاً، بانتظار نتيجة مباراة بارما (5 نقاط) مع مضيفه بولونيا.

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