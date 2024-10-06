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الرياضة

«الأساطير» يستعرضون مهاراتهم في أبوظبي

«الأساطير» يستعرضون مهاراتهم في أبوظبي
6 أكتوبر 2024 18:04

أبوظبي (الاتحاد)

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شهدت فعالية «يوم الاحتفاء بمشجعي NBA في أبوظبي»، مجموعة لا مثيل لها من التجارب للجمهور الحاضر في «الاتحاد أرينا» بجزيرة ياس، مع أمسية فريدة حافلة بالترفيه الرياضي والأنشطة المتميزة.
واستعرض نجوم كرة القدم لويس فيجو ورونالدينيو وروبرتو كارلوس، وغيرهم، مهاراتهم الاستثنائية في مباراة فريدة من نوعها بحضور نخبة من أساطير كرة السلة.
وقدم «يوم الاحتفاء بمشجعي NBA في أبوظبي» للجمهور جدولاً حافلاً بالفعاليات والأنشطة، حيث شهد مباراة شائقة جمعت بين روعة كرة السلة وفنيات كرة القدم، بمشاركة أساطير الكرة، لويس فيجو، وإيكر كاسياس، وروبرتو كارلوس ضد رونالدينيو، وتيري هنري، وجيرارد بيكيه.
وأشاد البرتغالي فيجو بعد الفعالية بتحول أبوظبي إلى وجهة رياضية عالمية، وقال: «زرت أبوظبي للمرة الأولى في عام 2001، ولمست مدى التطور الذي حققته الإمارة، وسعيد برؤية الفعاليات الرياضية والترفيهية التي تجتذب الجمهور إلى هنا، وأحظى بوقت ممتع وأشيد بالجهود الحكومية للاستثمار في هذا المجال، والجمع بين الرياضة والترفيه».
وقال فيجو إنه شهد النمو المذهل للإمارات على مر السنين، خاصة على صعيد بنيتها التحتية وقدراتها على استضافة الفعاليات، وأشاد بالتزام أبوظبي بقطاع الرياضة وطموح الإمارة لتصبح وجهة رائدة للفعاليات الرياضية العالمية. وأضاف: «أشعر عندما أزور أبوظبي وكأنني في وطني».
وتميز «يوم الاحتفاء بمشجعي NBA في أبوظبي» بأداء خاص من مغني الراب تو تشينز، الحائز جوائز، مما أضفى مزيداً من الروعة إلى الفعالية.
وقام نجوم بوسطن سيلتيكس ودنفر ناجتس الذين يستعدون لمواجهة أخرى يوم الأحد، بتحية الجماهير والترحيب بهم، إلى جانب أساطير كرة السلة الأميركية، مثل كيفن جارنيت وميتش ريتشموند وموجسي بوجيس وماركوس كامبي وسيلفيا فاولز، بطلة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.
وحظي عشاق كرة السلة بفرصة الاستمتاع بمجموعة من الأنشطة على أرض الملعب، بما في ذلك تحدي المهارات ومسابقة الرميات الثلاثية، ومسابقة رميات سلام دانك بمشاركة لاعبين محترفين، فضلاً عن ظهور تميمتي سيلتكس وناجتس.
وقدم «يوم الاحتفاء بمشجعي NBA في أبوظبي» مزيجاً متكاملاً من مواجهات كرة السلة الحماسية وأداء أساطير كرة القدم على وقع موسيقى الراب، في إطار مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين 2024، المقدمة من شركة القابضة ADQ، بما يعكس مكانة أبوظبي بصفتها وجهة عالمية لأبرز الفعاليات الرياضية.

الإمارات
أبوظبي
كرة السلة
لويس فيجو
روبرتو كارلوس
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