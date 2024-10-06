جيرونا يتنفس الصعداء في «الوقت القاتل»!



مدريد (أ ف ب)



تنفس جيرونا، ثالث الموسم الماضي، الصعداء، وعاد إلى سكة الانتصارات، بعد سلسلة من ست مباريات متتالية، من دون فوز محلياً وقارياً، وذلك بتخطيه ضيفه القوي أتلتيك بلباو 2-1 في الوقت القاتل في المرحلة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ودخل فريق المدرب ميتشل اللقاء باحثاً عن فوزه الأول منذ 1 سبتمبر، حين تغلب على إشبيلية 2-0 خارج الديار، قبل أن يفشل بعدها في تحقيق أي انتصار في أربع مباريات في الدوري واثنتين في دوري أبطال أوروبا (4 هزائم وتعادلان).

وأسعف الحظ جيرونا في هذا اللقاء، ليس لأنه خطف هدف الفوز في الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء للأوروجوياني المخضرم كريستيان ستواني فحسب، بل لأن بلباو أضاع ركلتي جزاء في اللقاء، الأولى عبر أليكس بيرينجر في الدقيقة 28، حين كان التعادل السلبي سيّد الموقف، والثانية في بواسطة أندر هيريرا في الدقيقة 58 حين كان الفريقان متعادلين 1-1.

وبدا الفريق الكاتالوني في طريقه للاكتفاء بتعادل ضد ضيفه الباسكي القادم من ست مباريات متتالية من دون هزيمة محلياً وقارياً، وذلك بعدما وصل الفريقان إلى الوقت بدل الضائع وهما متعادلان 1-1.

وافتتح الكولومبي البالغ 20 عاماً ياسر أسبريّا التسجيل لأصحاب الأرض بتسديدة من خارج المنطقة (39)، قبل أن يرد أويهان سانسيت سريعاً، بعد تمريرة بينية من بيرينجر (41).

لكن عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، أهدى أيتور باريديس أصحاب الأرض ركلة جزاء، بعدما أسقط التشيكي لاديسلاف كريتشي في المنطقة المحرمة، فنال الإنذار الثاني وطرد من المباراة فيما انبرى المخضرم ستواني (37 عاماً) الذي دخل في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، لركلة الجزاء بنجاح (99).

وبفوزه الثالث للموسم، رفع جيرونا رصيده إلى 12 نقطة في منتصف الترتيب، فيما تجمد رصيد بلباو عند 14 نقطة في المركز السادس بعدما تلقى الهزيمة الثالثة للموسم.