شباب الأهلي.. «العلامة الكاملة» بـ «خماسية»



مراد المصري (أبوظبي)



واصل شباب الأهلي «البداية المثالية»، بعدما حقق الفوز الخامس على التوالي، في «دوري أدنوك للمحترفين»، والذي جاء على حساب مضيفه بني ياس 5-1، في المباراة التي أقيمت على استاد بني ياس بالشامخة، ضمن الجولة الخامسة، ليرفع «الفرسان» رصيده إلى «15 نقطة»، فيما توقف رصيد «السماوي» عند 7 نقاط.

سجل لبني ياس يوسف نيكتيه في الدقيقة 57، وأحرز لشباب الأهلي لوكا في الدقيقة 34، ويوسف نيكتيه بالخطأ في شباك فريقه في الدقيقة 50، وسردار أزمون في الدقيقة 66، ومؤنس دبور في الدقيقة 87، وسعيد عزت في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع.

سادت حالة من التكافؤ الدقائق الأولى، قبل أن يكسر شباب الأهلي «الصمت التهديفي» بسلاح الكرات الثابتة، عندما نفذ كارتابيا ركنية مثالية بكرة هوائية عالية، ارتقى لها لوكا، وأسكنها برأسه شباك بني ياس في الدقيقة 34.

وأكمل «السماوي» اللقاء منقوصاً، بعد حصول جواو فيكتور على بطاقة حمراء في الدقيقة 42، وعاد شباب الأهلي ليسجل مرة أخرى من ركنية نفذها كارتابيا، إلا أن الكرة حولها يوسف نيكتيه مهاجم بني ياس بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 50.

وعوض نيكتيه عن خطأه بتسجيل الهدف الأول لبني ياس، بعدما تابع كرة عرضية، حولها بقدمه داخل الشباك في الدقيقة 57.

نجح شباب الأهلي من توسيع الفارق مجدداً، بهدف سجله سردار أزمون من تسديدة قوية من خارج المنطقة في الدقيقة 66.

وأضاف البديل مؤنس دبور الهدف الرابع لـ «الفرسان»، بعد هجمة سريعة انطلق فيها داخل المنطقة، وسدد الكرة على يسار الحارس في الدقيقة 87، وسجل البديل الآخر سعيد عزت الهدف الخامس من ضربة جزاء في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع.