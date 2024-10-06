«أبوظبي الرياضي» يقترب من ربع نهائي «أبطال آسيا»



أبوظبي (الاتحاد)

تعادل فريق نادي أبوظبي الرياضي لسيدات كرة القدم مع هيونداي ستيل ريد إينجلز الكوري الجنوبي 2-2، في الجولة الثانية بالمجموعة الأولى بدوري أبطال آسيا، وأقيمت المباراة بملعب جامعة وهان في الصين، ويملك الفريقان 4 نقاط، بفارق نقطة عن ووهان جيانجدا الصيني صاحب المركز الثالث والذي حقق فوزاً كبيراً على صباح الماليزي 7 - صفر، وأصبح «أبوظبي الرياضي» قريباً من التأهل إلى ربع النهائي.

ويخوض «أبوظبي الرياضي» مباراته الأخيرة يوم الأربعاء المقبل مع صباح الماليزي، بينما يلعب هيونداي مباراة مصيرية وصعبة مع ووهان الصيني، والفرصة أمام «أبوظبي الرياضي» للتأهل إلى دور الثمانية، بصعود الأول والثاني إلى جانب أفضل فريقين يحصلان على المركز الثالث في المجموعات الثلاث.

تقدم «أبوظبي الرياضي» بهدف في الدقيقة الثالثة بتوقيع لارا إيفانوسا، إثر تمريرة رائعة من رشيدة إبراهيم، وخطفت الإيفورية تيا أينيس هدف التعادل في الدقيقة 34، وفي الشوط الثاني نجح «أبوظبي الرياضي» في إضافة الهدف الثاني ليديا في الدقيقة 55 من ضربة حرة، قبل أن يدرك الفريق الكوري التعادل في الدقيقة الأخيرة.

