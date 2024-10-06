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الرياضة

استاد دبي للكريكيت يحتفل بالمباراة 100

استاد دبي للكريكيت يحتفل بالمباراة 100
6 أكتوبر 2024 19:32

 
دبي (الاتحاد)

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تحمل مواجهة الهند وباكستان، الأحد، باستاد دبي الدولي، ضمن النسخة التاسعة من كأس العالم للكريكت للسيدات «تي 20» رقم 100 بالملعب المعروف باسم «حلقة النار». 
وبرز استاد دبي الدولي للكريكيت خلال العقد والنصف عقد الماضيين واحداً من أكثر أماكن الكريكيت الأكثر شعبية، والأكثر شهرة وتطوراً وحداثة على مستوى العالم. 
والجدير بالذكر أن أول مباراة دولية شهدها الاستاد كانت بين باكستان وأستراليا في مايو 2009.
ومنذ ذلك الحين، استضاف الاستاد بعضاً من أكثر المباريات إثارة وأهمية في تاريخ الكريكيت على مستوى العالم، بما في ذلك نهائي كأس العالم 2022، ونهائي كأس آسيا 2021 للرجال، التي جرت تحت إشراف المجلس الدولي للكريكيت «آي سي سي»، هذا بخلاف استضافته لأهم وأقوى البطولات ومناسبات اللعبة على مستوى الدولي والعالمي، وكبرى الدوريات الآسيوية التي اختارت استاد دبي لتنظيمها، لما
تحظى به من ثقة أسرة الكريكيت على مستوى العالم من مسؤولين ولاعبين وجماهير وجدت في دبي بصفة خاصة ودولة الإمارات بصفة عامة المكان الأكثر أمناً والأكثر رقياً والأكثر جاهزية لتنظيم مثل هذه الفعاليات. 
خالد الزرعوني، نائب رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للكريكيت، قال: إن استضافة استاد دبي للكريكيت 100 مباراة دولية يدعوا للفخر، وأرجع ذلك للمكانة التي تحظى بها دبي بين أسرة رياضة الكريكيت على مستوى العالم، وإلى إمكانيات الاستاد التي تعتبر الأفضل من بين استادات العالم في مجال اللعبة.
وأضاف: «أود أن أغتنم الفرصة لأهنئ بكل إخلاص موظفي ملعب دبي الدولي وفريق العمل وأعضاء الفريق الذين عملوا بلا كلل على مر السنين لتحويل المكان إلى أحد أكثر أماكن الكريكيت شعبية في العالم».
من جانبه، قال زايد عباس عضو مجلس الإمارات للكريكيت والمتحدث الرسمي باسم المجلس: إن المكان نجح منذ اليوم الأول في كسب ثقة الجميع، وبصفة خاصة المجلس الدولي للكريكيت ومحبي وعشاق اللعبة على مستوى العالم. 
وذكر اكتسب المكان اعترافاً عالمياً بكونه أحد أفضل أماكن الكريكيت في العالم بدليل عدد البطولات والمناسبات الرياضية الدولية والقارية والعالمية المهمة التي احتضنها الاستاد منذ افتتاحه وحتى الآن، معتبراً وصوله الى الرقم 100 إنجاز جديد يضاف الى سجل الاستاد الذي أصبح يحمل الرقم القياسي في تنظيم بطولات T 20.
من جانب آخر يتوقع أن يشهد استاد دبي للكريكيت حشداً جماهيرياً كبيراً لمشاهده اللقاء المرتقب بين الهند وباكستان ضمن منافسات بطولة العالم للسيدات التي تقام في دبي والشارقة حتى 20 أكتوبر الجاري، والتي تضم 10 منتخبات هي الأفضل على مستوى العالم في مجال اللعبة، تم تقسيمها على مجموعتين، تضم الأولى أستراليا بطلة العالم ست مرات، الهند، نيوزيلندا، باكستان سريلانكا، وتضم الثانية بنجلاديش، إنجلترا، جنوب أفريقيا، جزر الهند، وأسكتلندا.

 

الإمارات
دبي
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