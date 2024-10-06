لايبزج.. «الصدارة» من «خارج الديار»

برلين (أ ف ب)



انتزع لايبزج صدارة ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم مؤقتاً، بفوزه خارج أرضه على هايدنهايم 1-0، ضمن المرحلة السادسة.

ويدين لايبزج بفوزه إلى البلجيكي لوا أوبندا صاحب الهدف الوحيد في اللقاء (59).

ورفع فريق المدرب ماركو روزه رصيده إلى 14 نقطة، من دون أي خسارة هذا الموسم، متقدماً بفارق نقطة واحدة على بايرن ميونيخ الذي يلتقي مع مضيفه أينتراخت فرانكفورت في وقت لاحق.

في المقابل، تجمّد رصيد هايدنهايم الذي دخل إلى اللقاء عقب فوزه على أولمبيا ليوبليانا السلوفيني 2-1 ضمن مسابقة «كونفرنس ليج»، عند تسع نقاط في المركز الثامن.

ولم يخسر لايبزج في الدوري منذ فبراير الماضي في سلسلة من 16 مباراة.

وكاد لايبزج خلال منتصف الأسبوع يخرج بنقطة ثمينة أمام يوفنتوس الإيطالي في دوري أبطال أوروبا، قبل أن يسجّل البرتغالي فرانسيسكو كونسيساو هدف الفوز لعملاق تورينو في الدقيقة 82 (3-2).

وبخلاف مشواره المتعثر قارياً، حيث خسر أيضاً في الجولة الأولى امام أتلتيكو مدريد الإسباني 1-2، يقدّم لايبزج عروضاً نارية في «البوندسليجا»، حيث لم يخسر بعد هذا الموسم، محققاً أربعة انتصارات مقابل تعادلين.