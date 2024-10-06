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الرياضة

دبا والظفرة والعربي في صدارة «دوري الأولى»

دبا والظفرة والعربي في صدارة «دوري الأولى»
6 أكتوبر 2024 19:55

 
معتصم عبدالله (أبوظبي)‬‬‬‬

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يتقاسم دبا والظفرة والعربي، صدارة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، بنهاية «الجولة الثانية»، والتي شهدت فوز «النواخذة» على جلف يونايتد 3-1، و«الفارس» أمام ضيفه مجد 1-0، والعربي على حساب الإمارات 2-1، فيما تغلب الحمرية على الجزيرة الحمراء 3-2، وتعادل يونايتد أمام ضيفه جلف أف سي 2-2.
وتساوت أندية دبا والظفرة والعربي، في المراكز الثلاث الأولى لترتيب الدوري، برصيد 6 نقاط من فوزين، في انتظار التحاق حتا، والذي يملك ثلاث نقاط، بفرق القمة، بعد الانسحاب المفاجئ لمنافسه فليتوود يونايتد عن مباراة الفريقين في افتتاح «الجولة الثانية»، والتي شهدت تعادل الفجيرة والذيد 2-2 على ملعب الأول، ومن المقرر أن تقضي لجنة الانضباط بفوز «الإعصار» 3-0.

الإمارات
دوري الدرجة الأولى
دبا الفجيرة
الفجيرة
حتا
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