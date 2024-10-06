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الرياضة

ليون.. «الحفل الرابع»

ليون.. «الحفل الرابع»
6 أكتوبر 2024 20:37

 
باريس (أ ف ب)

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حقّق ليون فوزه الرابع توالياً في مختلف المسابقات، وجاء على حساب ضيفه نانت 2-0، ضمن المرحلة السابعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.
وسجّل هدفي ليون الأرجنتيني نيكولاس تاليافيكو (22) ونيكولاس بالوا (54 خطأ في مرماه).
وتقدم ليون إلى المركز السابع برصيد عشر نقاط، بفارق نقطة عن نانت التاسع الذي أخفق للمباراة الرابعة توالياً في تحقيق الفوز، بعد أن تعادل مرتين، وخسر مرة في المراحل الثلاث الماضية.
واستهل ليون مشواره ضمن مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» بفوزين متتاليين أيضاً على حساب أولمبياكوس اليوناني 2-0 ورينجرز الأسكتلندي 4-1.
وحقق ليون بداية قوية، بعد أن افتتح تاليافيكو التسجيل، إثر ركلة ركنية أحدثت دربكة داخل منطقة جزاء نانت، قبل أن يغمز الأرجنتيني كرة الجزائري سعيد بن رحمة في الزاوية البعيدة من المرمى (22).
وانتظر ليون بطل فرنسا سبع مرات، حتى مطلع الشوط الثاني لمضاعفة تقدمه، لكنه احتاج لمساعدة من مدافع نانت بالوا الذي حاول إبعاد الكرة، لكن تحولت إلى داخل شباك فريقه (54).

الدوري الفرنسي
ليون
نانت
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