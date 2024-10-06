تن هاج راضٍ عن «النتائج الباهتة»!



لندن (د ب أ)



رغم استمرار النتائج الباهتة لمانشستر يونايتد، وآخرها التعادل بدون أهداف مع مضيفه أستون فيلا، أبدى مديره الفني إريك تن هاج رضاه عن مستوى فريقه، حيث أشاد بشخصية وروح الفريق.

وصرح تن هاج لشبكة «سكاي سبورتس»، عقب المباراة التي أقيمت على ملعب «فيلا بارك»، ضمن المرحلة السابعة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «أعتقد أنها المباراة الرابعة التي حافظنا فيها على نظافة شباكنا هذا الموسم».

وأضاف المدرب الهولندي «كما ترون، كان لدينا تنظيم جيد للغاية وتماسك، كانت هناك شخصية وروح جيدة في الفريق، تحلينا بالمرونة والتماسك».

وتابع تن هاج «كنا على وشك ألا نستقبل أي فرصة على مرمانا، عندما تدافع بهذه الطريقة وتحظى ببعض الحظ، في النهاية سنحت لهم فرصة محققة، لكنها كانت الوحيدة لهم تقريباً في اعتقادي».

وشدد مدرب اليونايتد «لقد كنا جيدين خلال المباريات التي لعبناها هذا الموسم، لكن اليوم لم نصنع الكثير من الفرص، لكننا لعبنا أيضاً ضد فريق رائع».

ورداً على سؤال عما إذا كان ماركوس راشفورد، لاعب الفريق، على بعد خطأ واحد من نيل الإنذار الثاني والبطاقة الحمراء في المباراة، رد تن هاج «نعم، كان هذا أحد الأسباب لاستبداله، لو كان ارتكب خطأ آخر لكان من المحتمل أن يتم طرده، لا يمكننا المخاطرة مرة أخرى».

وفيما يتعلق بإصابة هاري ماجواير، قال تن هاج: «لم يكن على ما يرام بعد الشوط الأول، لذلك كان يتعين علي استبداله».

وبسؤاله عن علاقته بمسؤولي النادي، في ظل نتائج الفريق المخيبة هذا الموسم، صرح تن هاج «نحن نتحدث دائماً، كل أسبوع تقريباً، ونحن جميعاً في مركب واحد، نعرف ما ينبغي علينا القيام به، إنها عملية طويلة الأمد».

واختتم تن هاج تصريحاته قائلاً «لقد مررنا بمباراتين في غاية الصعوبة خارج ملعبنا «أمام بورتو البرتغالي بالدوري الأوروبي وأستون فيلا بالدوري الإنجليزي»، لقد أظهرنا الإيمان والثقة التي لدينا خلالهما».

وفشل مانشستر يونايتد في تحقيق أي فوز خلال مبارياته الخمس الأخيرة بمختلف المسابقات، حيث تعادل مع كريستال بالاس وأستون فيلا وخسر أمام توتنهام بالدوري الإنجليزي، فيما تعادل مع تفينتي آنشخيده الهولندي وبورتو بالدوري الأوروبي.

يذكر أن مانشستر يونايتد يتواجد في المركز الرابع عشر بترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 8 نقاط من لقاءاته السبعة الأولى في المسابقة هذا الموسم.