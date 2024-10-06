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الرياضة

«عنق» فينيسيوس يصدم البرازيل!

«عنق» فينيسيوس يصدم البرازيل!
6 أكتوبر 2024 20:57

 
ريو دي جانيرو (أ ف ب)

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يغيب مهاجم ريال مدريد الإسباني فينيسيوس جونيور عن المباراتين المقبلتين للبرازيل أمام تشيلي وبيرو، ضمن تصفيات كأس العالم 2026 لكرة القدم، بسبب إصابة في العنق، بحسب ما أعلن الاتحاد المحلي للعبة.
وأوضح الاتحاد البرازيلي في بيان صحفي «كما تم الإعلان من قبل النادي الإسباني والقسم الطبي في «السيليساو»، فإنّه (فينيسيوس) أصيب خلال مباراة في الدوري الأسباني».
واستدعى المدرب دوريفال جونيور لاعب وسط فولهام الإنجليزي أندرياس بيريرا للحلول مكانه.
ويُشكّل انسحاب فينيسيوس، أحد أبرز النجوم الحاليين في تشكيلة بطل العالم خمس مرات والمرشح القويّ لجائزة الكرة الذهبية، ضربة جديدة للمنتخب البرازيلي الذي خسر أربع من مبارياته الخمس الأخيرة في تصفيات مونديال 2026.
كما عمد دوريفال جونيور إلى استبدال ثلاثة لاعبين آخرين من القائمة الأولية بعد إصابتهم مع أنديتهم وهم حارس المرمى أليسون بيكر (ليفربول الإنجليزي)، والمدافع جليسون بريمر (يوفنتوس الإيطالي) والظهير جييرمي أرانا (أتلتيكو مينيرو)، فحلّ مكانهم كل من ويفرتون (بالميراس)، لوكاس بيرالدو (باريس سان جيرمان الفرنسي) وأليكس تيليس (بوتافوجو).
وتلتقي البرازيل مع تشيلي في العاشر من الشهر الجاري في سانتياغو قبل أن تواجه بيرو في 15 منه في برازيليا.
وأصيب فينيسيوس بعد دقائق من تسجيله الهدف الثاني لريال مدريد في الفوز على فياريال (2-0).
وذكر النادي أنّ اللاعب يعاني من مشكلة في العنق، لكنه لم يحدد مدة غيابه.
وفي المباراة نفسها، خسر بطل إسبانيا لاعباً كبيراً آخر، وهو الظهير داني كارفاخال بسبب إصابة خطيرة في الركبة من المتوقع أن تبعده عن الملاعب حتى نهاية الموسم على الأقل.

البرازيل
ريال مدريد
فينيسيوس جونيور
تصفيات كأس العالم
تشيلي
بيرو
أليسون
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