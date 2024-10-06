مرموش بطل موقعة فرانكفورت وبايرن ميونيخ



برلين (د ب أ)



سجل المهاجم المصري عمر مرموش هدفين وصنع هدفاً ليمنح فريقه تعادلاً مثيراً أمام ضيفه بايرن ميونيخ بنتيجة 3-3 ضمن منافسات الجولة السادسة بالدوري الألماني لكرة القدم.

تقدم الفريق البافاري بهدف سجله المدافع الكوري الجنوبي كيم مين جاي، بعد مرور ربع ساعة من بداية اللقاء.

وسريعاً منح المهاجم المصري عمر مرموش فريقه فرانكفورت التعادل في الدقيقة 22، ليرفع رصيده إلى سبعة أهداف هذا الموسم.

ولم يكتف مرموش بهز الشباك بل مرر كرة إلى زميله الفرنسي هوجو إيكيتيكي ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 35، لكن بايرن ميونيخ نجح في إدراك التعادل قبل الاستراحة بهدف سجله المدافع الفرنسي دايوت أوباميكانو في الدقيقة 38. وفي الدقيقة 53 سجل مايكل أوليسي الهدف الثالث لبايرن ميونيخ والرابع له في الدوري هذا الموسم.

وعاد مرموش للتألق مجدداً بهدف ثانٍ في الدقيقة 94 ليمنح فريقه التعادل بتوقيت قاتل، ويعتلي قائمة هدافي الدوري الألماني برصيد 8 أهداف.

وتعثر بايرن ميونيخ بتعادل ثانٍ على التوالي بعد أربعة انتصارات متتالية في بداية المشوار ليبقى رصيده 14 نقطة في الصدارة متفوقاً بفارق الأهداف على لايبزج صاحب المركز الثاني.

أما آينتراخت فرانكفورت انفرد بالمركز الثالث بعدما رفع رصيده إلى 13 نقطة بعد أربعة انتصارات وتعادل واحد مقابل خسارة واحدة.