السعادة وحداوية للموسم الثالث في معقل العين



معتز الشامي (العين)



حقق الوحدة فوزاً ثميناً على العين بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت باستاد هزاع بن زايد، في ختام «الجولة الخامسة» من «دوري أدنوك للمحترفين».

ويعد الانتصار تاريخياً، لأن «العنابي» تفوق للمرة الثالثة على التوالي، في معقل «الزعيم»، ليكون أول فريق يفعل ذلك في تاريخ «دوري المحترفين».

وتقدم سفيان رحيمي للعين في الدقيقة 17 ويعد هدفه الـ 30 في الدوري خلال 71 مباراة مع «الزعيم»، قبل أن يرد الوحدة بهدفين عن طريق عمر خربين، من ضربة جزاء في الدقيقة 40، ودانيل فاكوندو في الدقيقة 64، ليرفع «العنابي» رصيده إلى «10 نقاط»، ويبقى «الزعيم» عند 7 نقاط.