المنتخب يعود من اليابان استعداداً لـ «أبوظبي جراند سلام»

أبوظبي (الاتحاد)

عادت بعثة المنتخب الوطني للجودو، قادمة من العاصمة اليابانية طوكيو، بعد انتهاء معسكر الإعداد الختامي الذي أقيم هناك لمده أسبوع في ضيافة جامعة توكاي اليابانية، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الياباني للجودو، في إطار اتفاقية التعاون بين اتحاد الإمارات للجودو والجامعة اليابانية.

جاء المعسكر في إطار استعدادات المنتخب للمشاركة في بطولة «أبوظبي جراند سلام» لمنتخبات النخبة للجودو لعام 2024، التي تنطلق منافساتها بصالة «مبادلة أرينا» بمدينة زايد الرياضية صباح الجمعة المقبل، وتستمر حتى مساء الأحد المقبل، بمشاركة 339 لاعباً ولاعبة من المصنفين البارزين، الذين يمثلون 45 دولة من مختلف قارات العالم، من بينهم 3 منتخبات عربية ممثلة في منتخبات لبنان، قطر، والإمارات حتى الآن، حيث يغلق باب الاشتراك مع بدء مراسم القرعة بعد ظهر يوم الخميس المقبل.

ويشارك منتخبنا بأكبر تشكيلة في تاريخ مشاركاته في بطولات «جراند سلام» للجودو، بهدف إعداد الصف الثاني للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية «لوس أنجلوس 2028».

وضمت قائمة منتخبنا 15 لاعباً ولاعبة هم، زايد فيصل النقبي، سيف سالم، وحميد الشامسي للمشاركة في وزن تحت 60 كجم، راشد خلف الزعابي، زايد إبراهيم البلوشي، ونارمند بيان (وزن تحت 66 كجم)، راشد علي المشجري، كريم عبد اللطيف، ومحمد بيك في (وزن تحت 73 كجم)، عزان حسن الزعابي وطلال شفيلي في (وزن تحت 81 كجم)، وأرام جريجوريان في (وزن تحت 90 كجم) وحارب جمعة عبدالرحمن في وزن فوق 100 كجم، واللاعبتين بشيرات خرودي في وزن تحت 52 كجم، وميثاء محمد النيادي في وزن تحت 57 كجم.

وتلقى محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الجودو، سفير الاتحاد الدولي للجودو للصداقة والسلام والإنسانية، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، اتصالاً هاتفياً من ماريوس فايزر، رئيس الاتحاد الدولي للجودو، والذي عبر عن شكره وتقديره لدولة الإمارات على استضافة منتخب الاتحاد الدولي للجودو، الذي يضم 20 لاعباً ولاعبة من أبرز المصنفين من مختلف الجنسيات، وذلك ترجمة لرسالة الاتحاد الدولي التي تدعو للتسامح والصداقة والسلام.