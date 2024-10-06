الإثنين 7 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

المنتخب يعود من اليابان استعداداً لـ «أبوظبي جراند سلام»

محمد بن ثعلوب وماريوس فايزر (الاتحاد)
7 أكتوبر 2024 01:14

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات.. جهود استثنائية سياسياً وإنسانياً لدعم الأشقاء الفلسطينيين
سفير إندونيسيا بالقاهرة يزور المستشفى الإماراتي العائم في العريش

عادت بعثة المنتخب الوطني للجودو، قادمة من العاصمة اليابانية طوكيو، بعد انتهاء معسكر الإعداد الختامي الذي أقيم هناك لمده أسبوع في ضيافة جامعة توكاي اليابانية، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الياباني للجودو، في إطار اتفاقية التعاون بين اتحاد الإمارات للجودو والجامعة اليابانية.
جاء المعسكر في إطار استعدادات المنتخب للمشاركة في بطولة «أبوظبي جراند سلام» لمنتخبات النخبة للجودو لعام 2024، التي تنطلق منافساتها بصالة «مبادلة أرينا» بمدينة زايد الرياضية صباح الجمعة المقبل، وتستمر حتى مساء الأحد المقبل، بمشاركة 339 لاعباً ولاعبة من المصنفين البارزين، الذين يمثلون 45 دولة من مختلف قارات العالم، من بينهم 3 منتخبات عربية ممثلة في منتخبات لبنان، قطر، والإمارات حتى الآن، حيث يغلق باب الاشتراك مع بدء مراسم القرعة بعد ظهر يوم الخميس المقبل.
ويشارك منتخبنا بأكبر تشكيلة في تاريخ مشاركاته في بطولات «جراند سلام» للجودو، بهدف إعداد الصف الثاني للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية «لوس أنجلوس 2028». 
وضمت قائمة منتخبنا 15 لاعباً ولاعبة هم، زايد فيصل النقبي، سيف سالم، وحميد الشامسي للمشاركة في وزن تحت 60 كجم، راشد خلف الزعابي، زايد إبراهيم البلوشي، ونارمند بيان (وزن تحت 66 كجم)، راشد علي المشجري، كريم عبد اللطيف، ومحمد بيك في (وزن تحت 73 كجم)، عزان حسن الزعابي وطلال شفيلي في (وزن تحت 81 كجم)، وأرام جريجوريان في (وزن تحت 90 كجم) وحارب جمعة عبدالرحمن في وزن فوق 100 كجم، واللاعبتين بشيرات خرودي في وزن تحت 52 كجم، وميثاء محمد النيادي في وزن تحت 57 كجم.
وتلقى محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الجودو، سفير الاتحاد الدولي للجودو للصداقة والسلام والإنسانية، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، اتصالاً هاتفياً من ماريوس فايزر، رئيس الاتحاد الدولي للجودو، والذي عبر عن شكره وتقديره لدولة الإمارات على استضافة منتخب الاتحاد الدولي للجودو، الذي يضم 20 لاعباً ولاعبة من أبرز المصنفين من مختلف الجنسيات، وذلك ترجمة لرسالة الاتحاد الدولي التي تدعو للتسامح والصداقة والسلام.

المنتخب الوطني للجودو
اليابان
طوكيو
الجودو
الإمارات
محمد بن ثعلوب
أبوظبي جراند سلام
آخر الأخبار
رئيس الدولة وملك الأردن يبحثان علاقات البلدين والتطورات الإقليمية
علوم الدار
رئيس الدولة وملك الأردن يبحثان علاقات البلدين والتطورات الإقليمية
اليوم 18:35
ودعه عبد الله الثاني.. رئيس الدولة يغادر الأردن في ختام زيارة عمل
علوم الدار
ودعه عبد الله الثاني.. رئيس الدولة يغادر الأردن في ختام زيارة عمل
اليوم 20:37
محمد بن راشد: زراعة الإمارات هي وصية زايد واستدامة وعمران لهذه الأرض الطيبة
علوم الدار
محمد بن راشد: زراعة الإمارات هي وصية زايد واستدامة وعمران لهذه الأرض الطيبة
اليوم 16:10
ولي عهد أبوظبي يصل إلى أوسلو في زيارة رسمية لمملكة النرويج
علوم الدار
ولي عهد أبوظبي يصل إلى أوسلو في زيارة رسمية لمملكة النرويج
اليوم 20:51
أبوظبي
علوم الدار
فرصة سقوط أمطار وارتفاع درجات الحرارة غدا
اليوم 17:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©