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الرياضة

محمد الشرقي يشهد الحفل السنوي لنادي الفجيرة للفنون القتالية

محمد الشرقي خلال حضوره الحفل السنوي (وام)
7 أكتوبر 2024 01:14

الفجيرة (وام)

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أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أهمية دور المؤسسات الرياضية في تعزيز تنافسية قطاع الرياضة، ودعم المواهب واستقطابها عبر أفضل المعايير العالمية وأكثرها جودة وكفاءة.
جاء ذلك خلال حضور سموه، الحفل السنوي السادس لنادي الفجيرة للفنون القتالية، وتكريمه شركاء النادي وأصحاب الإنجازات الرياضية المتميزة، والذي أقيم في فندق ومنتجع البحر بالإمارة.
وأشار سموه إلى حرص صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، على تعزيز دور الرياضة عبر توفير الإمكانيات والموارد كافة، واستثمار الطاقات للنهوض بتنافسية هذا القطاع الحيوي، ومواكبة رؤية الدولة وتوجّهاتها الريادية العالمية.
وكرَّم سمو ولي عهد الفجيرة خلال الحفل، شركاء النادي وأصحاب الإنجازات، وثمَّن دورهم الكبير في دعم مسيرة النادي ونشاطه الرياضي، وتحقيق نتائج مميزة هذا العام. وأشاد سموه، بالنتائج المشرفة التي حققها نادي الفجيرة للفنون القتالية خلال العام الجاري عبر استضافة أهم المنافسات والبطولات الرياضية في مجال الألعاب القتالية، والتتويج المشرف في المحافل الإقليمية والدولية.
من جانبه، عبَّر نادر أبو الشاويش، مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية، في كلمته خلال الحفل، عن شكره وتقديره لسمو ولي عهد الفجيرة على دعمه المتواصل واهتمامه الكبير بنشاط النادي، موضحاً أن هذا الدعم يشكّل دافعاً مهماً لتحقيق المزيد من الإنجازات المتميزة.
وسجّل نادي الفجيرة للفنون القتالية العديد من الإنجازات البارزة هذا الموسم، أهمها إدراجه في موسوعة جينيس للأرقام القياسية لتنظيمه أكبر حصة تدريبية لرياضة التايكواندو بمشاركة 302 لاعب ولاعبة، ونيله جائزة أفضل نادي عربي مؤثر وصاحب إنجازات للمرة الثانية، إضافة إلى حصول لاعبي النادي على 53 ميدالية في دورة الألعاب الخليجية للشباب، ما جعل الفجيرة وجهة متميزة للأبطال العالميين.
حضر الحفل، الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، واللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي، قائد عام شرطة الفجيرة، وناصر اليماحي، المدير التنفيذي لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، وعدد من المسؤولين، وشركاء النادي، والطاقم الإداري والفني للنادي.

محمد الشرقي
نادي الفجيرة للفنون القتالية
الفجيرة
الفنون القتالية
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