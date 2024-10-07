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الرياضة

تألق تاريخي أمام البايرن.. المصري مرموش يصنع المجد في ألمانيا!

تألق تاريخي أمام البايرن.. المصري مرموش يصنع المجد في ألمانيا!
7 أكتوبر 2024 09:49

معتز الشامي (أبوظبي)
يواصل الدولي المصري عمر مرموش مهاجم آينتراخت فرانكفورت، التألق في ملاعب ألمانيا، بعد أن فرض نفسه بالدوريات الأوروبية الكبري «بيج 5» عامة، بفضل ما حققه من أرقام منذ انطلاق الموسم الجاري 2024-2025.
قاد مرموش فريقه آينتراخت فرانكفورت لتعادل قاتل أمام بايرن ميونيخ بنتيجة 3-3 في مباراة للتاريخ للنجم المصري أمام العملاق البافاري أمس الأحد، على ملعب «دوتش بانك بارك»، ضمن منافسات الجولة السادسة من «البوندسليجا»، ليحصد نقطة غالية لفريقه يصل بها للنقطة الـ 13 في المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة، خلفًا للبايرن المتصدر بـ 14 نقطة وبفارق الأهداف عن لايبزج الثاني.
وأظهر عمر مرموش أداء هجومياً شرساً في واحدة من أقوى مبارياته أمام بايرن ميونيخ، حيث بادر بالتسجيل لفريقه آينتراخت فرانكفورت في الدقيقة 22 ثم صنع الهدف الثاني لزميله هوجو إيكيتيكي بالدقيقة 35، ثم أحرز الهدف الثاني له والثالث القاتل لفريقه بالدقيقة 94 من الوقت الضائع أمام البافاري.
وحصل عمر مرموش على جائزة أفضل لاعب في مباراة آينتراخت فرانكفورت وبايرن ميونيخ، بعد تألقه اللافت خلال اللقاء.
ورفع عمر مرموش رصيده من الأهداف إلى 8 أهداف، ليتصدر ترتيب هدافي الدوري الألماني، وبفارق 3 أهداف عن الدولي الإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونيخ الوصيف بـ 5 أهداف.
ضم عمر مرموش، فريق بايرن ميونيخ إلى قائمة أبرز الضحايا باستقباله 3 أهداف من النجم المصري، متساوياً مع أندية فولفسبورج وهولشتاين كيل وفيردر بريمن وهانوفر.
وخاض عمر مرموش 6 مباريات مع آينتراخت فرانكفورت بالدوري الألماني هذا الموسم، وأحرز 8 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة، بمجموع 12 مساهمة تهديفية، بينما لعب 9 مباريات مع فرانكفورت بكافة المسابقات الموسم الجاري، وأحرز 9 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة.
وبات المصري عمر مرموش أكثر لاعب مساهمةً بالأهداف في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى «بيج 5»، هذا الموسم حتى الآن برصيد 12 مساهمة تهديفية، بالتساوي مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة (10 أهداف - 2 تمريرة حاسمة)، فيما يأتي كول بالمر جناح تشيلسي ثالثاً برصيد 11 مساهمة تهديفية (6 أهداف - 5 تمريرة حاسمة)، ثم إيرلينج هالاند مهاجم السيتي بـ 10 أهداف.

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