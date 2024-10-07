إنريكي متفائل بمسيرة سان جيرمان رغم التنازل عن الصدارة!

باريس (رويترز)

لم يظهر أي إحباط على لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، رغم تنازل فريقه عن صدارة دوري الدرجة الأولى الفرنسي بعد تعادله 1-1 مع نيس.

ويحتل باريس سان جيرمان المركز الثاني برصيد 17 نقطة، متأخراً بفارق نقطتين عن موناكو المتصدر.

وقال المدرب الإسباني في مؤتمر صحفي: «نحن في بداية الموسم، تبدو البداية واعدة بالنسبة لي، يعجبني ما أراه، أعتقد أنها بداية أفضل بكثير من الموسم الماضي».

وواجه فريق لويس إنريكي صعوبة في إيجاد إيقاعه أمام نيس، ورغم تعادله في الشوط الثاني بفضل تسديدة للبرتغالي نونو منديز إثر تمريرة عرضية من عثمان ديمبلي، إلا أن المدرب شعر بأن لاعبيه ارتكبوا عدداً من الأخطاء.

وأضاف: «اتسم أداء معظم اللاعبين بعدم الدقة، وهو أمر غير معتاد، وكان هناك الكثير من الأخطاء الفنية البسيطة للغاية والتمريرات السهلة، والمواقف التي نحلها عادة، فضلاً عن عدد كبير للغاية من الأخطاء غير المعتادة».

وتابع أنه فخور برد فعل لاعبيه بعد الشوط الأول، وأنه من المبكر للغاية في الموسم منحهم درجات على أدائهم، لأن المهم هو الفوز بالدوري.

وقال: «أنا فخور بشكل خاص بعد الشوط الأول السيئ. كان سيئاً حقاً، فخور بروحهم، لقد ركزوا على المباراة ومحاولة تحويلها لصالحنا، والدرجات تُمنح في نهاية الموسم، وعندما ينتهي الموسم سنرى الدرجة.. الشيء المهم هو الفوز بالدوري والشيء الأكثر أهمية المنافسة على جميع الألقاب».

ويواجه باريس سان جيرمان فريق ستراسبورج بالدوري في 19 أكتوبر الحالي قبل لقاء أيندهوفن الهولندي في دوري أبطال أوروبا بعد ثلاثة أيام.