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الرياضة

«دولي الجودو» يشيد بتميز الإمارات في تنظيم الأحداث الرياضية

«دولي الجودو» يشيد بتميز الإمارات في تنظيم الأحداث الرياضية
7 أكتوبر 2024 10:59

أبوظبي (الاتحاد)
أشاد ماريوس فايزر، رئيس الاتحاد الدولي للجودو، باهتمام دولة الإمارات بقطاع الشباب والرياضة، وما توليه من رعاية لهذا القطاع العريض الذي يمثل المستقبل.
ورحب في كلمته لكتيب البطولة قبل وصول الوفود اعتباراً من غدٍ الثلاثاء؛ للمشاركة في فعاليات بطولة أبوظبي جراند سلام للجودو التي ينظمها اتحاد الجودو خلال الفترة من 11 إلى 13 أكتوبر الجاري بصالة «مبادلة أرينا» بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم أبوظبي، وبإشراف الاتحاد الدولي للعبة، ودعم مجلس أبوظبي الرياضي، وتبلغ قيمة جوائزها النقدية 154 ألف دولار، بأسرة الجودو في العالم في عاصمة دولة الإمارات، وذلك في الربع الأخير من جولات الجودو العالمية، مؤكداً أن عام 2024 كان عاماً رائعاً، والذي شهد أكبر العروض الرياضية على الإطلاق، وهي الألعاب الأولمبية، التي أقيمت مؤخراً في باريس، وكانت تجربة لا تُصدق، وهي التجربة التي شاركت فيها واحتفلت بها عائلة الجودو طوال 8 أيام من المنافسة الشديدة.
وأضاف: «الآن وقد انتهت دورة باريس وبدأت دورة أولمبية جديدة، نجد أنفسنا في عصر جديد مع وصول جيل جديد من الرياضيين الذين سيصبحون عائلتنا، حيث نهنئ أولئك الذين يغادروننا، وينتقلون لجولة الجودو العالمية، التي انطلقت من مدينة زغرب الكرواتية كأول حدث لجولات الجودو العالمية لكبار السن في هذه الفترة مع الجائزة الكبرى الناجحة دائماً، والتي تحظى بحضور جيد، والتي اعتدنا عليها، ولكننا نلتقي الآن في أبوظبي في أول بطولة جراند سلام للجودو بعد دورة باريس، وهي فرصة رائعة».
وقال: «في بطولة جراند سلام أبوظبي، نعد دائماً بضيافة من الدرجة الأولى وسط مدينة صاخبة تفتخر بالهندسة المعمارية الحديثة، واحترام تاريخ وثقافات المنطقة، إنها الوجهة المثالية لاستضافة الحدث قبل الأخير من جولات الجودو العالمية لعام 2024».

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