أبطال الإمارات يخوضون تحدي الدراجات المائية في أريزونا

أبوظبي (الاتحاد)

يستعد أبطال الإمارات للمشاركة في النهائيات العالمية للدراجات المائية التي تقام في بحيرة هافاسو، بولاية أريزونا، الولايات المتحدة، حتى الأحد المقبل، ويشهد هذا الحدث العالمي الذي يُنظم للسنة الـ43، مشاركة نخبة من المتسابقين الإماراتيين، من بينهم علي آل علي، سيف الشويهي، عبد الله الحمادي، وأحمد الطاير.

وتعتبر بطولة IJSBA World Finals واحدة من أبرز الفعاليات في عالم رياضة الدراجات المائية، وتستقطب أكثر من 300 متسابق من 40 دولة في فئات مختلفة ومتعددة، وقد ظلت هذه البطولة، التي تأسست عام 1982، الوجهة الأهم لمحترفي وهواة رياضة الدراجات المائية، ويتنافس المتسابقون على لقب بطل العالم ضمن نظام IJSBA الذي يحكم السباق.

ويشارك علي آل علي في فئتين هي جونيور سكي ستوك وجونيور ستروك إليت، في حين يشارك سيف الشويهي في فئة جونيور ستروك إليت، ويشارك عبد الله الحمادي في فئة برو رون أباوت ستوك، بينما يشارك أحمد الطاير في فئة نوفس رون آباوت ستوك، بالإضافة إلى حضور ومشاركة محمد محسن أيضاً في فئة إكسبرت ليميتد وهو أحد قدامى المتسابقين الإماراتيين في المنافسات الرياضية الخاصة بالدراجات المائية.

من جهته، وجَّه أحمد الشرياني، أمين عام اتحاد الرياضات البحرية، أمنياته للمتسابقين بتحقيق المراكز الأولى والانتصار في المنافسة، وقال: «الحضور الإماراتي في هذه البطولة العالمية للدراجات المائية يعكس التزامنا الراسخ بتطوير الرياضات البحرية في الدولة، وتعزيز مكانتها على الساحة الدولية، نحن فخورون بمشاركة أبطالنا في هذا الحدث الكبير، ونتمنى لهم كل التوفيق في تحقيق المراكز الأولى، ورفع راية الإمارات عالية».

وأضاف الشرياني: «الإمارات تمتلك مواهب وخامات عالية في هذه الرياضة، ونتطلع إلى رؤية أبطالنا وهم يتألقون في المنافسات، ويثبتون للعالم أن رياضاتنا البحرية قادرة على المنافسة على أعلى المستويات، ثقتنا كبيرة في قدرات شبابنا على تقديم أداء مميز وتحقيق الإنجازات».

من ناحية أخرى، قال جمال الجناحي، عضو مجلس إدارة اتحاد الرياضات البحرية: «هذه البطولة ليست مجرد سباق، بل هي أحد أهم وأعرق الأحداث في رياضة الدراجات المائية على مستوى العالم. المشاركة في بطولة العالم للدراجات المائية تمثل فرصة فريدة لأبطال الإمارات للتنافس مع أفضل المتسابقين من جميع أنحاء العالم، وتعزز مكانة رياضتنا البحرية في المحافل الدولية، تاريخ هذه البطولة وقيمتها يجعلان منها حدثاً عالمياً لا مثيل له، ونحن فخورون بتمثيلنا في هذا الحدث الكبير».



على ضفاف بحيرة هافاسو

تقام البطولة في معسكر كريز هورس الشهير على ضفاف بحيرة هافاسو، حيث يُعد هذا الموقع من أعرق المواقع لاستضافة رياضة الدراجات المائية وإلى جانب السباقات، سيشهد الحدث أيضًا عروضاً استعراضية مميزة وحضوراً جماهيرياً كبيراً، مما يعزز من قيمة هذه البطولة كمنصة عالمية لأفضل الرياضيين في هذه الرياضة.