أبوظبي مقصد عشاق السلة من 43 دولة

مراد المصري (أبوظبي)

حققت فعاليات مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين «إن بي أيه» المقدمة من «القابضة»، نجاحاً كبيراً على المستويات كافة، سواءً المباراتين اللتين أقيمتا بمشاركة أقوى فريقين في المسابقة في الوقت الحالي بوسطن سلتيكس بطل 2024 ودنفر ناجتس بطل 2023، أو الحضور الجماهيري الذي تكشف الإحصائيات فيه أن التوافد على صالة «الاتحاد أرينا» لم يكن من داخل الدولة فقط، وإنما مع توافد جماهير من 43 دولة مختلفة إلى أبوظبي خصيصاً من أجل هذا الحدث.

واكتظت المقاعد الأولى في الصالة بالعديد من المشاهير من مختلف أرجاء العالم أيضاً، مع حضور رياضيين من ألعاب أخرى، وتحديداً كرة القدم، حيث ظهر سداسي «الكلاسيكو» من نجوم ريال مدريد وبرشلونة السابقين أمثال لويس فيجو، روبرتو كارلوس، إيكر كاسياس، رونالدينيو، تيري هنري، وجيرارد بيكيه، كما حضر الألماني إلكاي جوندوجان نجم مانشستر سيتي خصيصاً للحدث، مع وجود مشاهير من مختلف الفئات الأخرى، مثل المقدم الشهير ستيف هارفي، ومستر بيست صاحب أكبر عدد من المتابعين عبر منصة يوتيوب، وغيرهم الكثير.

وبحسب إحصائيات رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، فإن فعاليات ورش التدريب المرافقة للناشئين المعروفة باسم «جونيور إن بي أيه» استقطبت على مدار هذا الأسبوع أكثر من 7000 لاعب ولاعبة ناشئين من مختلف منطقة الشرق الأوسط، وبلغ عدد ساعات التدريبات التي أقيمت 125 ساعة تدريب.

وأكد مارك تاتوم، نائب المفوض، الرئيس التنفيذي للعمليات في الاتحاد الوطني الأميركي لكرة السلة، أن أبوظبي تحقق في كل مرة نجاحاً جديداً، وتثبت أنها وجهة مثالية لهذا النوع من الفعاليات في المنطقة بأكملها، إلى جانب الإيمان الكبير هنا بمشروع دعم وتطوير المواهب الصاعدة من الناشئين من أجل البناء للمستقبل.

يذكر أن بوسطن سلتيكس جدد فوزه على دنفر ناجتس، عندما هزمه بنتيجة كبيرة 130-104، في «الاتحاد أرينا»، وذلك في المباراة الإعدادية الثانية بينهما تحضيراً للموسم الجديد، بعدما سبق أن حقق سلتيكس الفوز أيضاً 107-103 في المباراة الأولى.

وسيطر المتوج الموسم الماضي باللقب الـ 18 في تاريخه والأول منذ 2008 على أجزاء اللقاء، وأنهى الشوط الأول لصالحه 67-60، قبل أن يكون حضوره طاغياً في الربع الثالث بتسجيله 42 نقطة مقابل 16 لناجتس الذي قلص الفارق في الرابع بتسجيله 28 نقطة مقابل 21 لمنافسه.

وكان جايلن براون المسجل الأفضل لبوسطن سلتيكس والمباراة برصيد 21 نقطة، مقابل 20 لارتكاز دنفر الصربي نيكولا يوكيتش.

وتعتبر هذ المباراة التحضيرية الخامسة التي تستضيفها أبوظبي منذ 2022، بموجب شراكة بين الرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي.