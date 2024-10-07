تقنية «الفار» تُنقذ «قمة الملك»!

علي معالي (أبوظبي)

أنقذت تقنية «الفار»، فريق الشارقة أكثر من مرة في مباراته ضد العروبة في الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين، حيث كانت المرة الأولى عندما أعادت تسديد ضربة الجزاء التي أهدرها كايو لوكاس، نتيجة تحرك حارس مرمى العروبة عبدالله يوسف، ليعود كايو ويسجل منها هدف الشارقة الأول في الدقيقة 58، والمرة الثانية عندما احتسب الحكم ضربة جزاء نتيجة إعاقة خالد الظنحاني من جانب حارس العروبة، وقامت باستدعاء الحكم ليتم احتسابها ضربة جزاء سجل منها كايو لوكاس الهدف الثاني له والخامس في الموسم في الدقيقة 69، وبالتالي أنقذت القمة من أن تضيع من بين يدي الشارقة، ليرفع «الملك» رصيده إلى 15 نقطة بالعلامة الكاملة من 5 مباريات، ويتقدم الترتيب العام بفارق هدف عن شباب الأهلي.

ورغم تحقيق الشارقة للانتصار 2-1، لكن الروماني كوزمين أولاريو، مدرب الفريق، وجَّه انتقادات لفريقه، وقال: «كان علينا أن نتحكم في المباراة بشكل أفضل مما كانت عليه، لأن فريقي ما زال يعيش المعاناة بإهدار الفرص الكثيرة التي كادت أن تكلفنا الكثير».

وأضاف: «مع الأسف ارتكبنا الأخطاء، وارتبك فريقي بشكل كبير بعد هدف العروبة الأول، والأداء في المباراة الأخيرة لم يكن بجودة المباريات السابقة، وكنا سندفع الثمن كثيراً من الأخطاء التي وقعت من اللاعبين».

وكاد فريق الشارقة أن يفقد صدارته للدوري بسبب خطأ ارتكبه المدافع ديفيد بيتروفيتش كاد به أن يمنح التعادل للعروبة، وهو ما جعل المدرب وقتها «يشتاط غيظاً» مما يفعله الخط الخلفي للشارقة والذي تسبب منذ أيام في إهدار فوز كان في متناول اليد بدوري أبطال آسيا 2، عندما منح دفاع الفريق هديتين لمهاجم الوحدات الأردني لتخرج المباراة بالتعادل 2-2.

وما زال كايو لوكاس يرفع شارة التألق هذا الموسم، ليس فقط بتسجيل الأهداف، بل بدرجات التقييم العالية التي يتصدر بها قائمة «الملك»، وفي المباراة الأخيرة ضد العروبة كان هو الأفضل بـ (8.8 من 10) ودخل كايو قائمة الهدافين بـ 5 أهداف متساوياً مع سردار أزمون، مهاجم شباب الأهلي، وعمر خربين (الوحدة)، ويوسف نياكاتي (بني ياس)، وعادل تعرابت (النصر).

واستطاع كايو لوكاس أن يسهم في تسجيل الشارقة لـ 11 هدفاً في 8 مباريات بالمسابقات كافة مع الشارقة هذا الموسم (سجل 6 وصنع 4)، كما سجل 5 أهداف أمام العروبة في دوري أدنوك للمحترفين.