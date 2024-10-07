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الرياضة

«حضرنا ولم نجدكم».. الانسحابات تهدد «دوري الأولى والثانية»

«حضرنا ولم نجدكم».. الانسحابات تهدد «دوري الأولى والثانية»
7 أكتوبر 2024 11:54


معتصم عبدالله (أبوظبي)‬‬‬‬

«حضرنا ولم نجدكم».. أو لنقل «لم يحضر أحد».. أصبح هذا الواقع المعيش في دوري الدرجتين الأولى والثانية.. ففريق لاليجا انسحب 3 مرات ولم يحضر لأرض الملعب، وفليتوود يوناتيد لم يحضر مباراة معلنة له، وجلف أف سي أيضاً لم يحضر.. وتتلخص أسباب هذه الظاهرة في عدم اكتمال صفوف الفريق.

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في المقابل تترقب أندية دوري الدرجتين الأولى والثانية، قرارات لجنة الانضباط باتحاد الكرة، في اجتماعها المقرر مساء اليوم، ومن المتوقع أن تقضي اللجنة بشطب نتائج فريق لاليجا اتش بي سي في «دوري الدرجة الثانية»، وخسارة فليتوود يوناتيد لنتيجة مباراته أمام حتا 0-3 في «دوري الدرجة الأولى» للانسحاب.
ويواجه فريق لاليجا اتش بي سي في «دوري الثانية»، قرار شطب النتائج، والهبوط إلى الدرجة الثالثة، بجانب الغرامة المالية 150 ألف درهم، بعد تخلفه عن خوض مباراته الثالثة على التوالي في الدوري أمام الصقور العربية، والتي كان من المقرر إقامتها 4 أكتوبر الجاري ضمن الجولة الثالثة.
وعاقبت لجنة الانضباط في وقت سابق لاليجا اتش بي سي، بالخسارة 0-3 في مباراته ضمن الجولة الأولى أمام فرسان هسبانيا، بعد تخلفه عن حضور المباراة، قبل أن يكرر ذات السيناريو في الجولتين الثانية والثالثة، أمام فريقي بريسيشن، والصقور العربية.
واحتل لاليجا اتش بي سي المركز الثالث في ترتيب «دوري الدرجة الثانية»، للموسم الماضي 2023- 2024، برصيد 56 نقطة، خلف المتأهلين فليتوود يونايتد «البطل» برصيد 62 نقطة، ومجد «الوصيف» برصيد 57 نقطة.
ويقلص القرار المرتقب من الانضباط، عدد أندية دوري الدرجة الثانية في الموسم الحالي 2024- 2025، إلى 14 فريقاً بدلاً من 15 حالياً.
في المقابل، ينتظر فليتوود يوناتيد، الوافد الجديد على «دوري الدرجة الأولى»، عقوبة الخسارة 0-3 لنتيجة مباراته أمام حتا، والتي كان من المقرر إقامتها على استاد حمدان بن راشد، ضمن «الجولة الثانية».
وفشل فليتوود يوناتيد «الوافد الجديد» لدوري الأولى، في إكمال قائمة المباراة، خلال الوقت المحدد، قبل قرار طاقم التحكيم بقيادة سالم البلوشي، إعلان نهاية المباراة، بعد انتظار الوقت القانوني لـ 15 دقيقة حسب اللوائح.
ويعد الانسحاب الحالي الثاني في «دوري الأولى»، بعد أحداث «الجولة الأولى» بخسارة جلف أف سي أمام مضيفه الظفرة، بقرار إداري من لجنة الانضباط 0-3 للانسحاب، فيما تأجلت مباراة «الصاعدين» مجد وفليتوود يونايتد، ضمن الجولة ذاتها إلى 14 نوفمبر المقبل
وتنص لوائح المسابقات، حال تأخر الفريق عن الوقت المحدد لبدء المباراة، أو تأخره في النزول لأرضية الملعب بين الشوطين، على منح الحكم مهلة مدتها 15 دقيقة، قبل إعلان إنهاء المباراة، واعتبار الفريق الثاني فائزاً 3-0، ما لم تكن النتيجة الفعلية أكبر من ذلك. 
وصعد فليتوود يونايتد إلى دوري الأولى في الموسم الحالي 2024- 2-25، بعد تتويجه بطلاً لدوري الثانية في الموسم الماضي 2023- 2024، ليتأهل بجانب مجد «الوصيف»، والذي حمل سابقاً اسم «الظاهرة».

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