أهلاً «سعدون» بـ «العربي»



معتصم عبدالله (أبوظبي)‬‬‬‬



استقبل لاعبو العربي مدربهم الجديد البحريني عيسى السعدون بانتصار ثمين على حساب مضيفه الإمارات 2-1، في قمة مباريات «الجولة الثانية» لدوري الدرجة الأولى مساء الأحد، وهو الفوز الثاني للعربي في الدوري بعد الأول على يونايتد 1-0، ليتشارك الفريق صدارة الترتيب مع منافسيه دبا والظفرة برصيد 6 نقاط لكل فريق.

وبات عيسى السعدون الذي تولى مهمة تدريب العربي خلفاً للمدرب المواطن بدر طبيب، ثاني مدرب بحريني في ملاعب الإمارات، بعد مواطنه سلمان شريدة، والذي درب العربي موسم 2004 - 2005، كأول مدرب بحريني في الملاعب المحلية.

وعلى غرار معلمه شريدة، يملك عيسى السعدون، القادم من منطقة المحرق شمال البحرين، مشواراً مميزاً في ملاعب المملكة، بعدما أمضى معظم مسيرته كلاعب مع نادي المحرق، قبل أن يعمل على مدار ثلاث فترات في تدريب النادي الذي قاده إلى أفضل إنجازاته القارية بالتتويج بلقب كأس الاتحاد الآسيوي مرتين الأولى عام 2008، والثانية في 2021 بعدما تغلب على ناساف الأوزبكي 3-0 في المباراة النهائية.

وبدأ السعدون مسيرته في عالم التدريب تحت إشراف المدرب الوطني سلمان شريدة، وعمل مع فرق الفئات العمرية في نادي المحرق قبل نحو عقدين، قبل أن يصبح مساعداً لمدرب الفريق الأول الذي توج بلقب كأس الاتحاد الآسيوي للمرة الأولى عام 2008.

وبعد رحيل الشريدة من تدريب المحرق، عاد السعدون ليعمل مع فرق الفئات العمرية في النادي، قبل أن يتسلم مهمة تدريب الفريق الأول خلفاً للروماني راديون جاتشانين منتصف موسم 2010-2011.

وتنقل السعدون في السنوات التالية ليشرف على عدد من الأندية المحلية، حيث عمل مع الرفاع الشرقي والأهلي ومدينة عيسى وغيرها، لكن الثابت الوحيد في مسيرته كان العودة للعمل مع المحرق، قبل انتقاله حالياً لتدريب العربي في «دوري الدرجة الأولى».

وعبَّر السعدون عن شكره لإدارة النادي العربي على الثقة الغالية، مؤكداً أنه يعرف قدرات الفريق، ولديه مشروع كبير للمستقبل، وسيبذل قصارى جهده من أجل تحقيق أهداف النادي التي جاء من أجله.