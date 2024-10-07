«العنابي» يحسم «الكلاسيكو» بـ «الروح القتالية» وأخطاء «الزعيم»

معتز الشامي (العين)

حسم فريق الوحدة، مباراة «كلاسيكو الإمارات» على حساب العين، بالفوز عليه 2-1، باستاد هزاع بن زايد، ليسجل «العنابي» اسمه في سجلات دوري أدنوك للمحترفين، كونه الفريق الوحيد الذي استطاع أن يحقق الفوز 3 مرات متتالية في المسابقة على «الزعيم» في عقر داره.

وشهدت المباراة «السيناريو المثير»، بعدما تقدم العين وأحكم سيطرته على نصف الساعة الأولى من اللقاء تقريباً، قبل أن يعود لنقطة الصفر، بعد تكرار الأخطاء الدفاعية للاعبيه، والتي كلفت الفريق ركلة جزاء ارتكبها كوامي، ليتعادل الوحدة عن طريق عمر خربين.

وفي الشوط الثاني حاول العين الضغط من مختلف أرجاء الملعب، ولكن طبق لاعبو الوحدة طريقة أكثر توازناً عبر التراجع لوسط الملعب، والاعتماد على المرتدات وانطلاقات الأطراف ولاعبي الوسط لشن الهجمات على مرمى خالد عيسى، ونجحت إحداها في تعزيز التقدم عبر فاكوندو دانيل بالدقيقة 64.

ولم تفلح محاولات «الزعيم» للعودة بالنتيجة برغم الأسلحة الهجومية، التي دفع بها الأرجنتيني كريسبو، سواء جينو إنفانتينو الصفقة الجديدة التي تم تسجيلها قبل أيام مضت، أو وجود سنابريا ثم الدفع بماتياس سيجوفيا وسيكو بابا، لتشكيل الضغط الهجومي على لاعبي الوحدة، الذين تكتلوا في وسط الملعب وقابلوا تحركات لاعبي العين بروح قتالية عالية حسمت المواجهة لصالحهم.

وعاشت جماهير «مدرج الأوفياء» سعادة كبيرة بإنجاز الفوز الثالث توالياً في معقل «الزعيم»، والخروج بالعلامة الكاملة التي أعادت الفريق إلى طريق المنافسة بقوة على الصدارة بعد أن جمع 10 نقاط، وظل في المركز الثالث قبل توقف المسابقة لفترة وجيزة لمشاركات المنتخب.

من جانبه أكد روني ديلا مدرب الوحدة، أن فريقه استطاع أن يحقق الفوز أمام فريق كبير، تُوج بلقب آسيا، ويمتلك ذخيرة من اللاعبين المميزين، وأشار إلى أنه راهن على الروح القتالية العالية لفريقه، والأداء الجماعي واللعب برغبة كبيرة في الفوز مع استغلال الأخطاء الفنية لدفاعات العين، ما كان له الأثر الأكبر في الخروج بالفوز.

وأشاد ديلا بالحالة التي كانت في مدرجات جماهير فريقه، وقال: «الجماهير هي اللاعب رقم 12، يقفون معنا دوماً في كل الملاعب، ودورهم كبير في رفع حماس اللاعبين، وهم سر الفوز الذي تحقق، لذلك أحب دائماً أن أتوجه إليهم وأشكرهم على دعمهم لنا، وأنا أحترم دور الجماهير دائماً، لأنها تقف خلف الفريق في كل الظروف، لذلك علاقتنا معاً ستبقى قوية دائماً».

من جانب آخر، برر الأرجنتيني كريسبو مدرب العين خسارة فريقه بأنها جاءت بسبب الأخطاء الفردية، وشدد على ثقته في أن الفريق قادر على تصحيح مساره والعودة للنتائج الإيجابية، والفوز في قادم المباريات، لافتاً إلى أنه وباقي أفراد الجهاز الفني سبق لهم الفوز خلال جميع المواسم التي دربوا فيها أندية مختلفة آخر 5 سنوات.

وأضاف: «أثق أن هذا الفريق بتلك الأسماء المميزة في صفوفه قادر على الفوز ببطولة واحدة على الأقل هذا الموسم، وكلنا ثقة في ذلك، لكننا في حاجة لاستعادة الهدوء وثقة الجماهير».