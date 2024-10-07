«الفجيرة» يتصدر بطولة النخبة للمصارعة في أبوظبي



أبوظبي (الاتحاد)

حقق نادي الفجيرة للفنون القتالية المركز الأول في بطولة النخبة للمصارعة التي أقيمت في أبوظبي، بمشاركة أكثر من 120 لاعباً من تسعة أندية وأكاديميات متخصصة في هذه اللعبة الأولمبية، بما يترجم حرص الاتحاد على تطوير مستوى اللعبة على كافة الأصعدة.

حضر منافسات البطولة، وشارك في تتويج الفائزين، أعضاء اتحاد المصارعة: عبدالرحيم النعيمي، موزة آل علي، وسلطان الكتبي، وفيما حصل نادي الفجيرة على المركز الأول، جاء نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في المركز الثاني، فيما احتل فريق مدرسة الأنصار العالمية المركز الثالث.

وأعرب عبدالرحيم النعيمي، عضو مجلس إدارة اتحاد المصارعة، عن سعادته بالنجاح الذي حققته البطولة، قائلاً: «البطولة تعد خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية الاتحاد في نشر رياضة المصارعة على نطاق واسع في الدولة، مع التركيز على دعم الناشئين وتطويرهم لتمكينهم من تحقيق النجاح في الساحة الدولية، وبطولة النخبة هذا العام شهدت مستوى عالياً من التنظيم والمنافسة، وهو ما يعزز من ثقتنا في مواصلة تنظيم بطولات أخرى تهدف إلى تطوير هذه الرياضة».

وأضاف: «نحن في الاتحاد ملتزمون بتنظيم المزيد من البطولات في المستقبل القريب، ونسعى لإقامة بطولة جديدة في الشهر المقبل لتمكين اللاعبين من مواصلة تحسين مستواهم، كما نخطط لتنظيم بطولة مميزة في شهر ديسمبر المقبل تزامناً مع احتفالات اليوم الوطني لدولة الإمارات، وهذه الفعاليات تمثل جزءاً من جهودنا المستمرة لدعم وتطوير رياضة المصارعة، وخلق فرص جديدة لكل من يرغب في تعلم وممارسة هذه الرياضة».

ومن جانبها، أكدت موزة آل علي، عضو مجلس إدارة الاتحاد، أن البطولة تأتي ضمن استراتيجية متكاملة تهدف إلى نشر اللعبة في مختلف أرجاء الدولة، مشيرة إلى أن الاتحاد يسعى إلى توفير الإمكانيات كافة والبنى التحتية اللازمة لتمكين الرياضيين من تطوير قدراتهم، وأضافت: «إن رؤيتنا المستقبلية تهدف إلى جعل رياضة المصارعة متاحة للجميع، سواء كانوا محترفين أو هواة، وتشجيع الأجيال الناشئة على ممارسة هذه الرياضة التي تتطلب القوة والانضباط والالتزام».

جاءت بطولة النخبة في إطار استراتيجية اتحاد المصارعة الرامية إلى دعم وتمكين الناشئين والشباب، وتوسيع قاعدة ممارسة المصارعة في الدولة، وتسعى هذه الاستراتيجية إلى خلق بيئة رياضية تنافسية، تسهم في تعزيز المهارات وصقل الكفاءات الرياضية الشابة، من خلال توفير منصات احترافية للمنافسة والتعلم. وتعد هذه البطولة جزءاً من رؤية شاملة لتطوير رياضة المصارعة في الإمارات، ليس فقط على مستوى الأبطال المحترفين، بل لتشمل أيضاً فئات الناشئين والشباب، بما يضمن استمرارية نمو هذه الرياضة، وزيادة شعبيتها بين مختلف الفئات العمرية.