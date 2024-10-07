«الإمارات للدراجات» يحقق إنجازين جديدين في إيطاليا وكرواتيا

أبوظبي (الاتحاد)

حقق مارك هيرشي دراج فريق الإمارات فوزاً مهماً في كأس أجوستوني بإيطاليا، إذ أحرز المركز الأول في سباق اليوم الواحد، وانطلق هيرشي على بعد 41 كم من خط النهاية، مع مجموعة من 4 متسابقين تنافسوا على الفوز، وتمكن من توسيع الفارق إلى نحو دقيقة كاملة، وقبل 5 كيلومترات من النهاية، تقلص تقدمه مع اثنين من المتسابقين إلى 15 ثانية فقط.

وعن هذا الإنجاز، قال هيرشي، إن المنافسات كانت قوية للغاية وبفضل التعاون مع الزملاء في الفريق كان الفوز، وأضاف أن النهاية كانت طويلة مع رياح معاكسة خفيفة، وكادت المجموعة خلفنا تلحقنا، لكن لحسن الحظ تمكنت أنا وزملائي من الصمود لتحقيق فوز جديد.

على صعيد آخر، وفي طواف كرواتيا، أنهى براندون ماكنولتي دراج فريق الإمارات السباق، بكفاءة عالية ضمن مجموعة الصدارة في المرحلة السادسة الممتدة من سفيتا نيديلجا إلى زغرب لمسافة (157.5 كم)، ليؤكد فوزه في التصنيف العام.

وترك الدراج الأميركي، الذي حقق الآن 8 انتصارات في 2024، بصمته في السباق خلال المرحلة الثالثة بانطلاقة فردية، حيث استطاع بناء فارق قام الفريق بالدفاع عنه طوال الأسبوع.

وأعرب ماكنولتي عن سعادته بإنهاء آخر سباق له هذا الموسم بفوز كبير، لافتاً إلى أن الفريق عمل بشكل جيد للدفاع عن القميص طوال الأسبوع، وتغطية انطلاقات السرعة الإضافية وغيرها.