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الرياضة

الفجيرة تستضيف «دولية قفز الحواجز» للمرة الأولى

الفجيرة تستضيف «دولية قفز الحواجز» للمرة الأولى
7 أكتوبر 2024 13:47

أبوظبي (وام)
اعتمد اتحاد الفروسية والسباق، برنامج منافسات قفز الحواجز للموسم الجديد 2024-2025، وتنظيم بطولة الفجيرة الدولية فئة ثلاث نجوم من 26 إلى 29 ديسمبر المقبل للمرة الأولى.
وانطلقت منافسات الموسم الجديد بأكاديمية بوذيب للفروسية يومي السبت والأحد الماضيين، وتستمر حتى يختتم في نادي الشارقة للفروسية والسباق يوم 27 أبريل 2025.
واعتمد الاتحاد رفع تصنيف عدة بطولات يشرف عليها إلى درجة أعلى، منها بطولة منتجع الفرسان الرياضي الدولي لتصبح من فئة الأربع نجوم، وبطولة كلباء الدولية التي ارتقت إلى فئة الثلاث نجوم، وبطولة الباهية الدولية إلى فئة النجمتين.
وتتصدر الأجندة للموسم الجديد كأس الإمارات فئة الخمس نجوم، وأولى جولات الموسم الثاني لدوري لونجين للأمم، إذ تقام هذه الفعاليات في نسختها الـ 14 في الفترة من 12 إلى 16 فبراير المقبل.

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