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الرياضة

غزارة تهديفية في انطلاقة دوري الصالات

غزارة تهديفية في انطلاقة دوري الصالات
7 أكتوبر 2024 15:00

دبي (الاتحاد)
شهدت الجولة الافتتاحية لدوري كرة قدم الصالات، انطلاقة قوية، وغزارة تهديفية، حيث جرت 4 مباريات على مدار يومي السبت والأحد، انتهت مباراتان بفوز فريق على الآخر، فيما آلت نتيجة مباراتين إلى التعادل الإيجابي.
ضمن مباريات اليوم الأول، نجح شباب الأهلي في تحقيق الفوز على الموج 6-2، بينما تعادل كلباء مع البطائح 3-3.
وفي اليوم الثاني من هذه الجولة، حقق مليحة فوزاً كبيراً على اليرموك 7-0، فيما حصد الحمرية وخورفكان نقطة واحدة لكل منهما بعد انتهاء مباراتهما بالتعادل الإيجابي 3-3.
وفي ختام الجولة الأولى لدوري الصالات، تصدر مليحة جدول ترتيب المسابقة برصيد 3 نقاط بالتساوي مع شباب الأهلي (ثانياً)، وبرصيد نقطة واحدة. وحل البطائح (ثالثاً) والحمرية (رابعاً) وخورفكان (خامساً) وكلباء (سادساً)، ومن دون نقاط جاء الموج (سابعاً) واليرموك (ثامناً)، بينما لم تشارك فرق الإقامة وشؤون الأجانب (تاسعاً) دبا الحصن (عاشراً) فليتوود يونايتد (أحد عشر) خلال منافسات هذه الجولة وفقاً لجدول المسابقة.

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