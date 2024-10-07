تألق إماراتي في ختام «شراع الأولمبياد الخاص»

دبي (الاتحاد)

سجل أبطالنا في منتخب الإمارات للأولمبياد الخاص في رياضة الشراع حضوراً لافتاً، مع ختام فعاليات المسابقة الإقليمية الأولى للشراع لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي نظمها بنجاح نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بدعم من مجلس دبي الرياضي، وبالشراكة مع الأولمبياد الخاص الإماراتي، وإشراف اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث.

ونجح أبطالنا في الصعود إلى منصة التتويج، بعد تقديم مستويات فنية رائعة أهلتهم للمنافسة على المراكز الأولى في 4 فئات وتحقيق الميداليات، حيث نجح الثنائي محمد الزبيدي وعمر الحمادي يرافقهما الشريك الموحد محمد العويس، والثنائي مروان إبراهيم وزايد العامري يرافقهما الشريك الموحد سلطان العويس في تحقيق الميدالية الفضية مناصفة بينهم في سباق المستوى الثالث.

كما حقق بطلنا محمد علي الزبيدي والشريك الموحد محمد العويس الميدالية الفضية في الفئة الثانية للمستوى الثاني، ونال بطلنا مروان إبراهيم والشريك الموحد سلطان العويس برونزية الفئة الأولى من المستوى الثاني.