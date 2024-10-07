الاتحاد الآسيوي يشطب هذا الفريق ويعتبر نتائجه باطلة ولاغية



كوالالمبور (د ب أ)

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم شطب نتائج فريق موهون باغان الهندي؛ نتيجة انسحابه من اللعب أمام فريق تراكتور الإيراني في دوري أبطال آسيا (2)، وأوضح الاتحاد الآسيوي في بيان عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت: «وفقاً للمادة 2 فقرة 5 من لوائح مسابقة دوري أبطال آسيا الثاني لموسم 2024/2025 الخاصة بلوائح المنافسة، نؤكد أن فريق موهون باغان الهندي يعتبر منسحباً بعد فشله في الحضور إلى تبريز بجمهورية إيران، لخوض مباراة المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا (2) ضد تراكتور في الثاني من أكتوبر الماضي».

وتابع البيان: «وبالتالي يتم إلغاء جميع المباريات التي لعبها الفريق، وتعتبر لاغية وباطلة، وفقاً للمادة 6 فقرة 5 من لوائح المنافسة، لتجنب الشك، لن يتم أخذ أي نقاط أو أهداف في مباريات النادي في الاعتبار عند تحديد الترتيب النهائي في المجموعة الأولى، وفقاً للمادة 3 فقرة 8 من لوائح المنافسة».