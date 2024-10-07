الزمالك يصطدم بالمصري البورسعيدي في قرعة الكونفدرالية



القاهرة (د ب أ)

أوقعت قرعة دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم التي أجريت اليوم الاثنين بمقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» في مصر، فريق الزمالك المصري حامل اللقب في الموسم الماضي في مواجهة منافسه المحلي المصري البورسعيدي. وسيلتقي الفريقان المصريان مرتين ذهاباً وإياباً في المجموعة الرابعة التي تضم أيضاً فريقي إنيمبا النيجيري وبلاك بولز الموزمبيقي، كما تشهد المجموعة الأولى مواجهة عربية بين الصفاقسي التونسي وشباب قسنطينة الجزائري، وتضم أيضاً فريقي سيمبا التنزاني وأونزي برافوش الأنجولي.

وتضم المجموعة الثانية فريق نهضة بركان المغربي بطل المسابقة في عامي 2020 و2022 مع ستاد مالي، وستيلينبوش الجنوب أفريقي، وسي دي لواندا سول الأنجولي، بينما سيلعب اتحاد العاصمة بطل نسخة 2023 في المجموعة الثالثة التي تضم أسيك ميموزا الإيفواري، وجاراف السنغالي، وأورابا يونايتد البوتسواني.

وتقام منافسات هذا الدور بنظام الدوري، حيث سيلعب كل فريق ست مباريات، بواقع ثلاث على ملعبه وثلاث أخرى خارج ملعبه، وسيتأهل الأول والثاني من كل مجموعة لدور الثمانية الذي سيقام بنظام الإقصائيات ذهاباً وإياباً حتى المباراة النهائية.