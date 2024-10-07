دراجات جبلية وسط 70 ألف شجرة في دبي



دبي (الاتحاد)

شهد «سباق الدراجات الهوائية الجبلية» نجاحاً كبيراً ومشاركة واسعة من الرجال والنساء من مختلف الجنسيات والأعمار، تنافسوا على لقب السباق الذي نظمه مجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع بلدية دبي، في حديقة مشرف الوطنية بمنطقة الخوانيج للعام الثاني على التوالي في مضمار الدراجات الهوائية الجبلية الذي تم تصميمه بشكل فريد، وسط غابة تضم 70 ألف شجرة.

وفاز في سباق المحترفين لمسافة 56 كيلومتراً، أجيت سلمان، تلاه ريان هانت في المركز الثاني، وحل مارو رودولف في المركز الثالث، وفي سباق السيدات فازت فيكي والشاو بالمركز الأول، تلتها راشيل ديلاوني في المركز الثاني، وحلت روبين جيمس أو كونور في المركز الثالث.

وفي سباق الدراجات الرملية لفئة المحترفين مسافة 56 كيلومتراً الرجال فاز أشرف خضيري بالمركز الأول، تلاه فيتور كارفالهو وجاء ألمير موجيك الذي كان بطلًا للنسخة الماضية في المركز الثالث، وفي سباق السيدات فازت ماديسون بلاك بالمركز الأول، تلتها ريبيكا إليس، وحصلت باتي كينبرجر على المركز الثالث.