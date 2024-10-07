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الرياضة

حدث في دوري السلة الأميركي.. أب وابنه يلعبان في فريق واحد

حدث في دوري السلة الأميركي.. أب وابنه يلعبان في فريق واحد
7 أكتوبر 2024 15:14


نيويورك (د ب أ)
كان ليبرون جيمس وابنه بروني بطلين للحظة تاريخية في الدوري الأميركي للمحترفين لكرة السلة، عندما شاركا سوياً لأول مرة في مباراة مع فريق لوس أنجلوس ليكرز ضد فينيكس صنز، مساء الأحد، وكانت هذه هي المرة الأولى التي يلعب فيها أب وابنه بفريق واحد في مباراة في الدوري الأميركي للمحترفين.
وشارك ليبرون لأول مرة في مباراة إعدادية للموسم، حيث خسر فريقه بنتيجة 114/ 118، بينما شارك ابنه بروني في مباراة أخرى مع ليكرز يوم الجمعة. ويبلغ بروني من العمر 20 عاماً، بينما يستعد والده ليبرون لموسمه الثاني والعشرين في الدوري الأميركي للمحترفين.
وسيحتفل ليبرون بعيد ميلاده الأربعين في ديسمبر، وسجل لفريق ليكرز 19 نقطة، بينما أضاع نجله محاولة وحيدة. وتبقى قائمة الثنائيات بين الأب والابن في الرياضات الأميركية قصيرة، حيث لعب كين جريفي وابنه لفريق سياتل مارينرز في لعبة البيسبول في أوائل التسعينيات من القرن الماضي. كما تزامل جوردي هاو نجم هوكي الجليد مع نجليه مارتي ومارك بفريقي هيوستن إيروس وهارتفورد ويلرز في أواخر السبعينيات من القرن الماضي.

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دوري السلة الأميركي للمحترفين
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