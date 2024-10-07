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الرياضة

بواقع 62 مرة.. هكذا يقع برشلونة في «المصيدة»!

بواقع 62 مرة.. هكذا يقع برشلونة في «المصيدة»!
7 أكتوبر 2024 15:41


معتز الشامي (أبوظبي)

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تصدر فريق برشلونة، قائمة الأندية الأكثر وقوعاً في مصيدة التسلل بالدوريات الأوروبية الكبري «بيج 5»، بعد انتهاء الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإسباني، وفوزه على ديبورتيفو ألافيس بثلاثية نظيفة، أحرزها البولندي روبرت ليفاندوفسكي، عزز بها صدارته لـ «الليجا» برصيد 24 نقطة وبفارق 3 نقاط عن الريال الوصيف.
جاء البارسا على رأس قائمة الأندية الأكثر وقوعاً في التسلل منذ انطلاق موسم الدوريات الأوروبية الكبري، حتى الآن برصيد 62 مرة.
ويأتي فريق برايتون الإنجليزي، في وصافة قائمة الأكثر وقوعاً بالتسلل بـ 31 مباراة، ومن خلفه فولهام بـ 27 مرة، ثم أوساسونا رابعاً بـ 26 مرة، وأخيراً أتلتيك بيلباو بـ 25 مرة.
وكان برايتون قد حقق فوزاً مثيراً على توتنهام بريمونتادا تاريخية 3-2، بعدما كان متأخراً بهدفين نظيفين، بالجولة السابعة من الدوري الإنجليزي، ليرفع رصيده للنقطة 12 في المركز السادس بمسابقة البريميرليج، بينما سقط فولهام أمام مانشستر سيتي بنتيجة 2-3 في نفس الجولة من الدوري الإنجليزي، ليقف رصيده عند النقطة 11 في المركز الثامن.
وفي الليجا، تعادل أوساسونا أمام خيتافي بنتيجة 1-1، بالجولة التاسعة ليصل رصيده للنقطة 15 في المركز الخامس، وسقط أتلتيك بيلباو أمام جيرونا 1-2 ليتجمد رصيده عند النقطة 14 في المركز السادس. 

برشلونة
البارسا
ليفاندوفسكي
الدوري الإسباني
الدوري الإنجليزي
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