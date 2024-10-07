قرعة متوازنة للأهلي المصري في دوري أبطال أفريقيا



القاهرة (د ب أ)

وقع فريق الأهلي المصري حامل لقب دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم في الموسمين الماضيين بمجموعة متوازنة في قرعة دور الـ16 التي سحبت اليوم الاثنين بمقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في القاهرة.

سيلعب الأهلي صاحب الرقم القياسي في التتويج باللقب برصيد 12 مرة في المجموعة الثالثة رفقة شباب بلوزداد الجزائري، وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي وستاد أبيدجان الإيفواري.

وأسفرت القرعة عن وقوع عملاقي المغرب الرجاء البيضاوي بطل المسابقة القارية ثلاث مرات مع الجيش الملكي المغربي في المجموعة الثانية مع صن داونز الجنوب أفريقي ومانياما يونيون الكونغولي. وستشهد باقي المجموعات مواجهات عربية حيث سيلعب الهلال السوداني مع مولودية الجزائر ومازيمبي من الكونغو الديمقراطية والشباب التنزاني في المجموعة الأولى. أما الترجي وصيف نسخة الموسم الماضي والفائز باللقب أربع مرات آخرها في عام 2019 سيلعب في المجموعة الرابعة رفقة بيراميدز المصري وساجرادا الأنجولي وديوليبا المالي. وتقام منافسات هذا الدور بنظام الدوري حيث سيلعب كل فريق ست مباريات بواقع ثلاث على ملعبه وثلاث أخرى خارج ملعبه، وسيتأهل الأول والثاني من كل مجموعة لدور الثمانية الذي سيقام بنظام الإقصائيات ذهابا وإيابا حتى المباراة النهائية.