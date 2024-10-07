اتحاد الكرة يشرح تحديثات لائحة ترخيص أندية «الأولى»

دبي (الاتحاد)

نظم اتحاد كرة القدم في مقره بدبي، ورشة عمل لشرح تحديثات لائحة ترخيص أندية الدرجة الأولى للدورة 2025–2026 على مدار يومين، بمشاركة ممثلي الأندية المعنية.

وتناولت ورشة العمل التحديثات الجديدة على نظام الترخيص للدورة الحالية، حيثُ تم إجراء تحديث على معايير الترخيص الخمسة (الرياضية – البنية التحتية – الموظفين والإدارة – القانونية – المالية) لتصبح ستة معايير بإضافة «معيار التسويق».

واستعرضت الورشة تحديثاً آخر على نظام الترخيص، حيثُ تم توزيع أندية الدرجة الأولى على ثلاث فئات (الذهبية - الفضية - البرونزية)، وتأتي تلك الفئات بناءً على القدرات والإمكانيات والمشاركات السابقة لأندية الدرجة الأولى.

كما تم إجراء تحديث على عدد المعايير لتصبح 66 معياراً في الدورة الحالية، مقارنة بالدورة السابقة التي تضمنت 37 معياراً.

