الإثنين 7 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

اتحاد الكرة يشرح تحديثات لائحة ترخيص أندية «الأولى»

اتحاد الكرة يشرح تحديثات لائحة ترخيص أندية «الأولى»
7 أكتوبر 2024 16:22

دبي (الاتحاد)
نظم اتحاد كرة القدم في مقره بدبي، ورشة عمل لشرح تحديثات لائحة ترخيص أندية الدرجة الأولى للدورة 2025–2026 على مدار يومين، بمشاركة ممثلي الأندية المعنية.
وتناولت ورشة العمل التحديثات الجديدة على نظام الترخيص للدورة الحالية، حيثُ تم إجراء تحديث على معايير الترخيص الخمسة (الرياضية – البنية التحتية – الموظفين والإدارة – القانونية – المالية) لتصبح ستة معايير بإضافة «معيار التسويق».
واستعرضت الورشة تحديثاً آخر على نظام الترخيص، حيثُ تم توزيع أندية الدرجة الأولى على ثلاث فئات (الذهبية - الفضية - البرونزية)، وتأتي تلك الفئات بناءً على القدرات والإمكانيات والمشاركات السابقة لأندية الدرجة الأولى.
كما تم إجراء تحديث على عدد المعايير لتصبح 66 معياراً في الدورة الحالية، مقارنة بالدورة السابقة التي تضمنت 37 معياراً.
 

أخبار ذات صلة
اتحاد الكرة ينتقل إلى مستوى «المحترفين»
اتحاد الكرة ينال العضوية الذهبية لميثاق الواعدين الآسيوي
اتحاد الكرة
دوري الدرجة الأولى
دبي
آخر الأخبار
التوازن بين الجودة العالية والأسعار المقبولة يرتقي بمبيعات "إيكيا"
اقتصاد
التوازن بين الجودة العالية والأسعار المقبولة يرتقي بمبيعات "إيكيا"
اليوم 11:19
اتحاد الكرة ينتقل إلى مستوى «المحترفين»
الرياضة
اتحاد الكرة ينتقل إلى مستوى «المحترفين»
اليوم 18:30
ولي عهد أبوظبي يلتقي ولي عهد مملكة النرويج
علوم الدار
ولي عهد أبوظبي يلتقي ولي عهد مملكة النرويج
اليوم 18:08
اتحاد الكرة ينال العضوية الذهبية لميثاق الواعدين الآسيوي
الرياضة
اتحاد الكرة ينال العضوية الذهبية لميثاق الواعدين الآسيوي
اليوم 18:00
فريق يكافح حريقا في منزل جراء معارك في دونتسك
الأخبار العالمية
روسيا تعلن تحقيق تقدم ميداني جديد في أوكرانيا
اليوم 17:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©