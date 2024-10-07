140 لاعباً ولاعبة في المرحلة الأولى لدوري القوس والسهم

الشارقة (وام)

اعتمد اتحاد القوس والسهم منافسات المرحلة الأولى للدوري، بمشاركة 140 لاعباً ولاعبة يمثلون 12 نادياً وأكاديميتين، والتي تقام لجميع الفئات في نادي ضباط شرطة الشارقة يومي 12 و13 أكتوبر الجاري.

وأعلن الاتحاد إغلاق باب التسجيل للمشاركة من خلال النظام الإلكتروني المستحدث وعقد الاجتماع الفني الخميس المقبل تمهيداً لاعتماد القوائم النهائية.

وتشهد المرحلة الأولى منافسات فئات الرجال والشباب، والسيدات والشابات، والرجال والسيدات لفئة «أصحاب الهمم»، وفئات الناشئين، والناشئات، والأشبال والبراعم على مستوى الذكور والإناث لفئتي القوس المركب والمحدب.

ونوه الاتحاد إلى تنظيم البطولة المفتوحة الدولية الأولى يومي 26 و27 أكتوبر الجاري، والمرحلة الثانية لدوري الإمارات لفئة أصحاب الهمم والفئات العمرية وفئات الرجال والشباب والسيدات والشابات يومي 16و17 نوفمبر المقبل.