فليك وكوندي.. 67 دقيقة على مقاعد البدلاء «عقاب أم مداورة»؟



أنور إبراهيم (القاهرة)

يمثل النجم الفرنسي جول كوندي ظهير أيمن برشلونة ركيزة أساسية في تشكيلة الألماني هانسي فليك المدير الفني وشارك أساسياً في كامل المباريات العشرالأولى التي لعبها البارسا في مختلف المسابقات، غير أن الوضع اختلف خلال مباراة ديبورتيفوألافيس (3/صفر) في الجولة التاسعة للدوري «الليجا» وأجلسه فليك على «دكة البدلاء» لمدة 67 دقيقة، وأشرك بدلاً منه الشاب هكتورفورت، ولم يلعب الفرنسي سوى 23 دقيقة فقط، وسط دهشة الجماهير التي تساءلت فيما بينها عن الأسباب التي دفعت فليك إلى إتخاذ هذا الموقف، فكان مبرره إنها نوع من «المداورة».

غيرأن صحيفة سبورت الكتالونية لم تقتنع بإجابة فليك وكشفت النقاب عن السبب الحقيقي لهذا الموقف من جانب فليك. وقالت إن كوندي لاعب أشبيلية السابق وصل متأخراً إلى الإجتماع الذي يسبق المباراة، ولهذا لم يدفع به من البداية نوعاً من العقاب، وإن كان عاد وأشركه آخر 23 دقيقة.

ولأن الألماني فليك صاحب عقلية ملتزمة ومنضبطة، فإنه ينتهج أسلوب الثواب والعقاب منذ بداية الموسم مع جميع اللاعبين، ووجه لهم إنذارات عديدة بعدم الخروج على النظام والإلتزام بمواعيد التدريبات والإجتماعات، وكان يتحجج بعملية «المداورة» بينما هوفي حقيقة الأمر، يعتبر ذلك نوعاً من العقاب، وسبق أن فعلها من قبل مع الفتى الذهبي لامين يامال والهداف روبرتو ليفاندوفسكي وغيرهما. وكان أسهل رد عنده دائماً: اللاعب يحتاج للراحة.