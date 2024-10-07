400 جهة عارضة من 45 دولة في معرض الصقور والصيد السعودي

انطلقت في العاصمة السعودية الرياض فعاليات معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2024، بمشاركة أكثر من 400 جهة عارضة يمثلون 45 دولة، ما يعزز من حضور المعرض على المستوى العالمي، ويسهم في جذب المستثمرين والزوار من مختلف دول العالم.





ويميز النسخة الحالية توسيع مساحة العرض لتصبح 160 ألف متر مربع ما يمثل ثلاثة أضعاف مساحته في السنوات السابقة نتيجة الإقبال الكبير من الشركات والزوار.

ويحتضن المعرض المنصة الأولى من نوعها لبيع الأسلحة في المملكة، وتعرض فيه شركات سعودية أسلحة وذخائر، تمثل أكثر من 55 علامة تجارية عالمية، إلى جانب إصدارات خاصة ونادرة لهواة الصيد، كما يوفر تجربة الرماية الحقيقية والافتراضية بالسلاح.

ويشمل المعرض الذي يقام على مساحة إجمالية تصل الى 160 ألف متر مربع، منطقة للطهي البري، ومتحف شلايل الرقمي، ومعرضاً للصور الفوتوغرافية، وآخر للفن التشكيلي الحي، ومنطقة للفنون والحرف اليدوية والنحت، إضافة إلى منطقة للمأكولات، وتجربة سيارات الدفع الرباعي، وعروض الفروسية، والدرون، ويستقبل المعرض زواره يوميًا من الساعة 4 عصراً وحتى الساعة 11 مساءً، متيحًا الدخول لجميع أجنحته بشكل مجاني.



وقال طلال بن عبد العزيز الشميسي، الرئيس التنفيذي لنادي الصقور السعودي إن المعرض يمثل منصة متميزة، توفر فرصًا فريدة للشركات المحلية والعالمية، علاوة على كونه ساحة للتواصل وبناء شراكات جديدة، ودعم المشاريع المبتكرة التي تعزز قطاع الصقور والصيد وتحافظ على التراث السعودي الغني.

وأضاف أن المعرض يهدف لتعزيز السياحة المحلية والدولية، حيث يجذب الزوار والمهتمين من مختلف أنحاء العالم، ويقدم فرصًا اقتصادية كبيرة من خلال عرض أحدث المنتجات والتقنيات في عالم الصقور والصيد.