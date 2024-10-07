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الرياضة

العبدولي يقود الحصن

العبدولي يقود الحصن
7 أكتوبر 2024 17:19

فيصل النقبي (دبا الحصن) 
أعلنت إدارة نادي دبا الحصن تعيين المدرب الوطني حسن العبدولي مديراً فنياً للفريق خلفاً للبرازيلي كايو زاناردي، الذي تم الاستغناء عنه بعد نهاية الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين. 
ويملك العبدولي سيرة تدريبية جيدة، حيث قام بتدريب الوصل ودبا الفجيرة، كما عمل مساعداً للمدرب الوطني مهدي علي في تدريب المنتخبات الوطنية المختلفة . 
ويتولى العبدولي المهمة رسمياً اعتباراً من اليوم، حيث طلب إقامة معسكر داخلي للفريق خلال فترة التوقف لإعادة تجهيز اللاعبين بدنياً وذهنياً لمسابقات الدوري . 
ويقبع الحصن في المركز الأخير في دوري أدنوك للمحترفين بلا نقاط، حيث خسر 5 مباريات أمام الشارقة 1-4 وأمام الوصل 0-1 والبطائح 1-2 وأمام عجمان 1-5 وأمام الجزيرة 1-6، حيث استقبل في شباكه 18 هدفاً مقابل تسجيل 4 أهداف فقط، كما خسر في ذهاب تمهيدي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي من بني ياس ذهاباً وإياباً 0-3 و2-4.

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