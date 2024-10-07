شراكة مجتمعية بين «رابطة المحترفين» و«مبادلة» و«معاً»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت رابطة المحترفين وشركة مبادلة للاستثمار وهيئة المساهمات المجتمعية – معاً عن توقيع اتفاقية شراكة مجتمعية تصبح بموجبها شركة مبادلة للاستثمار شريكاً رسمياً لمسابقات رابطة المحترفين الإماراتية للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

وجرت مراسم توقيع الاتفاقية اليوم في مدينة زايد الرياضية بحضور كل من عبدالله ناصر الجنيبي رئيس مجلس إدارة رابطة المحترفين الإماراتية، وحميد الشمري نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة، والمهندس عبدالله العامري، مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية – معاً.

وتضمنت الاتفاقية التعاون في مجالات توفير نشاطات كرة القدم لفئات كبار السن وأصحاب الهمم، وتمكين اللاعبين في جوانب إدارة كرة القدم، والتحليل الفني الرياضي، بالإضافة إلى تنظيم مهرجانات متعلقة بالصحة وكرة القدم للأطفال.

ويأتي هذا المشروع انسجاماً مع التزام هيئة معاً بجمع وتوجيه المساهمات المجتمعية نحو المشاريع التي من شأنها تعزيز جودة حياة أفراد المجتمع في أبوظبي وتشجيع المشاركة المجتمعية، ومن ضمنها مساهمة مالية سخية بقيمة 5.3 مليون درهم من شركة مبادلة للاستثمار، وذلك كجزء من مبادراتها المتصلة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات.

ووجه عبدالله ناصر الجنيبي رئيس مجلس إدارة رابطة المحترفين الشكر والعرفان للقيادة الرشيدة على دعمها المتواصل لأبنائها الرياضيين من أجل مواصلة العمل على رفعة الكرة الإماراتية وتحقيق الغايات المنشودة لذلك، كما عبر الجنيبي عن اعتزازه بهذه الشراكة التي تأتي ضمن الخطة الاستراتيجية 2020-2030 لرابطة المحترفين الإماراتية والرامية لنشر ثقافة الرياضة لكافة شرائح المجتمع المستهدفة، والقيام بدور مجتمعي فعال يتلاءم مع التزاماتنا كمؤسسة رياضية، موجهاً الشكر لشركة مبادلة للاستثمار وهيئة المساهمات المجتمعية – معاً على دعمهم للمجتمع الكروي والمساهمة في نشر ثقافة كرة القدم.

وفي معرض حديثه عن الاتفاقية قال حميد الشمري، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة في مبادلة: «سعيدون بهذه الشراكة المجتمعية مع رابطة المحترفين الإماراتية للموسم الرياضي الحالي، ويأتي هذا في إطار حرصنا على دعم المجتمع الرياضي المحلي، والمبادرات الرياضية الرامية لنشر الثقافة الكروية من أجل مجتمع صحي ومتوازن وسليم».

بدوره، صرّح المهندس عبدالله العامري، مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية – معاً: «تمتلك الرياضة قدرة فائقة على توحيد أفراد المجتمع وتقوية الروابط فيما بينهم، وتعزيز المهارات الأساسية لديهم كالتعاون والتواصل، إلى جانب دورها المحوري في تحسين صحتهم. ونحرص من خلال توجيه مساهمات المسؤولية المجتمعية نحو شركاء مرموقين، مثل رابطة المحترفين الإماراتية، للمساهمة بشكل فعال في إعادة دمج كبار المواطنين وأصحاب الهمم في نسيج المجتمع، فضلاً عن إرساء نمط حياة صحي ونشط للجميع».

وتأتي هذه الاتفاقية لتؤكد الدور التكاملي بين المؤسسات الوطنية عبر توفير متطلبات الرياضة، والحياة الصحية، والتشجيع على السلوك الصحي من أجل حياة مثالية في مجتمع رياضي، كما تنسجم هذه الاتفاقية مع عطاءات شركة مبادلة للاستثمار من أجل تحقيق أثر إيجابي ومستدام في المجتمع.