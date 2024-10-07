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الرياضة

وفاة يوهان نيسكنز أسطورة أياكس والكرة الهولندية

وفاة يوهان نيسكنز أسطورة أياكس والكرة الهولندية
7 أكتوبر 2024 20:20


أمستردام (د ب أ)
أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم، عن وفاة نجم المنتخب السابق يوهان نيسكنز، والذي سجل هدف التقدم للفريق في نهائي كأس العالم 1974 الذي خسره أمام ألمانيا الغربية، عن عمر 73 عاماً. وذكر الاتحاد الهولندي أن نيسكنز توفي أمس الأحد في الجزائر حيث كان يتواجد من أجل مشروع تدريبي.
وقال الاتحاد الهولندي في بيان له: «الكرة الدولية فقدت أسطورة، ليس لدينا كلمات تصف تلك الخسارة الفادحة، العالم لا يودع رياضياً موهوباً فقط بل شخصاً ملتزماً ورائعاً». وشارك نيسكنز في 49 مباراة دولية وسجل 17 هدفاً بين عامي 1970 و1981 كما شارك في نهائي كأس العالم في نسختي 1974 و1978، وسجل ضربة جزاء مبكرة في نهائي كأس العالم 1974 أمام ألمانيا الغربية التي نجحت في العودة لتفوز بنتيجة 1/2.
وحقق نيسكنز لقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات مع أياكس إلى جانب يوهان كرويف خلال الفترة ما بين عامي 1969 و1974، قبل أن يقضي خمسة أعوام في برشلونة ليفوز بلقب كأس أبطال الكؤوس كما لعب خمسة أعوام في فريق نيو يورك كوزموس الأميركي.
وعمل نيسكنز لاحقاً كمدرب، كما عمل كمساعد مدرب في المنتخب الهولندي وفي برشلونة. وقال نادي أياكس عبر حسابه الرسمي بمنصة «إكس»: «نشعر بحزن عميق لوفاة يوهان نيسكنز، كل تعاطفنا مع عائلته في هذا الوقت، فلترقد بسلام يا أسطورة أياكس». من جانبه قال برشلونة عبر «إكس» أيضاً: «يشعر النادي بحزن عميق لوفاة يوهان نيسكنز، أسطورة برشلونة الذي سيظل دائماً في ذاكرتنا، ارقد بسلام».

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